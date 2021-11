El Manchester United es un caos: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y una rebelión contra Solskjaer

La derrota del United frente al City en el derbi de Manchester de este fin de semana ha provocado que vuelve a estallar la guerra en Old Trafford. Los resultados no están siendo nada positivos en este inicio de temporada para los red devils y el cese del entrenador, Ole Gunnar Solskjaer, está más cercano que nunca.

La victoria ante el Tottenham en la Premier League y el empate conseguido in extremis frente al Atalanta en Champions habían conseguido calmar un poco los ánimos. Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola se llevó el triunfo con una autoridad total y ha vuelto a mostrar las deficiencias de un equipo totalmente sin hacer.

Además, la llegada este verano de jugadores como Cristiano Ronaldo, Raphael Varane o Jadon Sancho hacía presagiar que el club laureado de Manchester podía meterse de lleno en la pelea por todos los títulos este curso, pero parece no será así. Esto ha provocado que en la prensa inglesa ya haya muchas críticas por el bajo nivel del equipo, pero no es el único sector que se ha levantado en armas.

Bernardo Silva celebra un gol contra el Manchester United Reuters

La afición empieza ya a estar harta de un equipo que no demuestra ninguna sinergia colectiva que le permita ganar partidos con holgura. Faltan automatismos que pongan en marcha la maquinaria y que ayuden a sacar adelante los encuentros de una manera fluida. El United ni gana ni funciona y todos se están empezando a cansar de esta situación.

La gravedad del asunto ahora es que la plantilla está más dividida y fragmentada que nunca. La tranquilidad del vestuario ha saltado por los aires de manera irremediable y es que hay muchos jugadores que están cansados de aguantar al técnico, en el que no confían y al que no ven capaces de liderar la reconstrucción que necesitan.

Nueva guerra en Manchester

Tal y como informa Daily Mail, Bruno Fernandes, una de las estrellas del equipo, es uno de los grandes líderes de esta rebelión contra Solskjaer. El portugués, a pesar de que juega todos los partidos, no comulga con el planteamiento táctico que lleva a cabo el noruego en cada encuentro. Esto ha provocado que haya decidido ser uno de los grandes aliados de aquellos que se le quieren cargar.

Además, Bruno Fernandes es compañero y gran amigo de Cristiano Ronaldo, por lo que espera contar con la aprobación del portugués en su posicionamiento. Lo que sí ha notado el delantero luso, y que le tiene bastante decepcionado, es que el nivel ha caído en picado en su vuelta a Old Trafford.

Los jugadores del Manchester United tras recibir un gol del City Reuters

El United ahora mismo depende totalmente de sus goles y lo que Ronaldo esperaba encontrar era un equipo en crecimiento y que terminó el pasado curso en una dinámica muy positiva. Con eso y con los grandes fichajes realizados, Cristiano esperaba haber elegido un destino que le permitiera seguir siendo el mejor jugador del mundo.

Este conflicto que ha estallado en el Manchester United tiene más nombre propios. Uno de ellos es el de Donny van de Beek. El centrocampista holandés, uno de los grandes fichajes de los últimos años, no cuenta para Solskjaer, quien casi no le da ninguna oportunidad a pesar de que sus compañeros le ven marcar la diferencia en los entrenamientos. Por ello, no entienden que juegue tan poco y consideran que ahí podría estar una de las claves que les hiciera resurgir.

Sin embargo, hay más nombres que son la comidilla del vestuario. Uno de ellos es del capitán Harry Maguire. El líder de la defensa es indiscutible para Solskjaer y muchos de sus compañeros consideran que no está al nivel y que además no recibe las correcciones y reprimendas que merece por sus fallos de parte del entrenador. Lesiones como la de Varane tampoco ayudan a que pueda salir del once. Así está el Manchester United, agobiado por sus malos resultados y acechado por una guerra interna.

