Los exárbitros hablan sobre el penalti: "No es suficiente para pitarlo"

El penalti de Benatia a Lucas Vázquez en el último segundo del Real Madrid - Juventus pasará ya al recuerdo del fútbol como una de las acciones mas polémicas de la historia reciente de este deporte.

La pena máxima, transformada por Cristiano cuatro minutos después (se alargó su lanzamiento por las continuas quejas de los jugadores de la Juventus, con expulsión de Buffon incluida), fue señalada por el colegiado inglés Michael Oliver cuando tan solo quedaban tres segundos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, incluido ya el añadido.

Benatia empujó por detrás a Lucas Vázquez, impidiéndole rematar de primeras, y después le golpeó con el pie. ¿Penalti? ¿Demasiado para hacerlo en el último segundo y decidir una eliminatoria? ¿No lo fue?

Los colegiados ya retirados y que ahora dan su criterio arbitral en diferentes medios de comunicación.

"El derribo de Benatia a Lucas Vázquez no es penalti", comentó Iturralde González en la Cadena SER. Para el exárbitro, con el que el Real Madrid tuvo uno de los peores balances en lo que se refiere a victorias/derrotas, el colegiado inglés no debió señalar la pena máxima. "No es suficiente para pitar penalti, el árbitro tiene muchísimas dudas, si no las tuviera hubiera echado a Benatia", añadió el excolegiado vasco.

"No hay contacto suficiente para decretar la pena máxima, Benatia llega a tocar incluso el balón", explicó Andujar Oliver en MARCA.

En cambio, Rafa Guerrero, uno de los colegiados (asistente de banda) más famosos de la historia de la Liga, sí que hubiera señalado penalti, tal y como hizo Michael Oliver. "La verdad es que esto es fútbol, no otro deporte, y llevarte un balón así es falta siempre. Y si es dentro del área es penalti", afirmó Guerrero, que añadió que "puedo entender que el momento en que se produce es doloroso para aficionados que no sean del Madrid pero la verdad es que es penalti. Lo siento por Buffon".

Para Lucas Vázquez, protagonista del derribo, el penalti es claro. "Sí lo es. Cristiano me la da al punto de penalti y, cuando voy a rematar, el central llega por atrás y me arrolla. No hay discusión", comentó el jugador gallego del Real Madrid.

Más duro fue Buffon, expulsado en las protestas por este penalti (y después ovacionado por el Bernabéu), que llegó a afirmar que "si tienes el cinismo de conceder un penalti así en el minuto 93 no eres un hombre, eres un animal".