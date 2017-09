Mourinho avisa al United y al mundo: "No me gusta el fútbol de PlayStation"

Ya se sabe: José Mourinho es especial tanto en la victoria como en la derrota. El técnico portugués volvió a demostrarlo este martes, cuando ni siquiera un 3-0 del Manchester United ante el Basel en su estreno en la Champions pudo complacerle. Todo porque su equipo, con un marcador cómodo como colchón, empezó a gustarse. Demasiado según su entrenador.

"Tras el 2-0, todo cambió. Dejamos de jugar, dejamos de pensar y dejamos de tomar las decisiones correctas. Nosotros mismos pudimos ponernos en problemas", reconoció Mou tras el partido, visiblemente molesto con la actitud de sus pupilos. Justo después de condenar la relajación del United en la segunda parte, llegó al auténtico quid de la cuestión.

"Ellos no marcaron y nosotros conseguimos el tercer gol, pero tomamos malas decisiones, fue un fútbol de fantasía, de PlayStation, de trucos. No me gustan ni las filigranas ni los trucos. Cuando dejamos de jugar en serio, cuando dejamos de jugar como un equipo, no me gusta", aseveró rotundo 'The Special One'.

Le preocupó menos la lesión de Paul Pogba, que se retiró del encuentro en el minuto 19 y abandonó Old Trafford en muletas. "Creo que ha sido un tirón. ¿Grande? ¿Pequeño? No lo sé, pero es un tirón seguro [...] La plantilla está para esto, para las lesiones y las suspensiones. No lloramos por las lesiones. ¿Que no tenemos a Paul el domingo? Tenemos a Herrera, a Carrick, a Matic, a Fellaini", aseguró.

Mourinho también aprovechó su rueda de prensa para aclarar que "la Champions League empieza en febrero" para "el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern y esos equipos". "Ahora están en el calentamiento y en febrero, cuando los equipos ingleses estamos intentando sobrevivir tras el invierno, ellos están frescos y preparados", opinó.

El luso considera que su United "está en un segundo nivel". Según él, este consiste en "'Vamos a clasificarnos, a conseguir los puntos para superar la fase de grupos, y, si lo hacemos, vamos a disfrutar jugando contra los grandes". A poder ser, sin "fútbol de PlayStation". Ese mejor reservarlo para el FIFA o el Pro.