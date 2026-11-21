Mourinho se enfrenta a una decisión incómoda con Vinicius: recuperarle o seguir con un equipo que ya funciona

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Celta Vigo

El regreso de Vini plantea un nuevo escenario en el Real Madrid. Un dilema para Mourinho. El brasileño vuelve a estar disponible después de cumplir los cuatro partidos de sanción que arrastraba en Liga y lo hace tras recuperar su mejor versión con la 'Canarinha'.

Sin embargo, su vuelta coincide con un momento en el que el equipo ha encontrado cierta estabilidad y ha conseguido buenos resultados sin su presencia. Una situación que obliga al portugués a tomar una decisión complicada antes del encuentro de este sábado frente al Celta.

El extremo ha aprovechado el parón internacional para reivindicarse y recuperar sensaciones de cara a la portería. Primero firmó un doblete frente a Japón, aunque no pudo evitar la derrota de Brasil por 3-2. Posteriormente, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la goleada por 7-0 ante Singapur, con un hat-trick en apenas 21 minutos.

Cinco goles en dos encuentros que contrastan con sus registros en el conjunto blanco, donde suma un tanto y tres asistencias en 12 partidos.

Su rendimiento con Brasil refuerza su candidatura para recuperar la titularidad, aunque no garantiza que vaya a tener un sitio inmediato en el once. Y es que el Real Madrid ha conseguido encontrar soluciones durante su ausencia en el campeonato doméstico.

La sanción de cuatro partidos que recibió tras su expulsión frente al Villarreal obligó a Mourinho a modificar sus planes, pero el equipo respondió con una dinámica de victorias ante Sevilla, Barça, Racing y Valencia.

Durante ese periodo, el Real Madrid ha mostrado una mayor solidez y equilibrio colectivo. El centro del campo ha ganado protagonismo y otros futbolistas han aprovechado la oportunidad para reivindicarse.

Es el caso de Diomande, que ha conseguido hacerse un hueco y convertirse en una de las alternativas ofensivas más interesantes del equipo.

Diomande y Vinicius se saludan .

Por eso, el principal dilema de Mourinho no es la calidad de Vinicius, sino con la manera de reincorporarlo sin alterar el funcionamiento de un equipo que parece haber encontrado una fórmula competitiva.

El portugués quiere recuperar la mejor versión del brasileño, pero también ha dejado claro que ningún futbolista está por encima del colectivo.

Sin privilegios

Mourinho ya había dejado algunas pistas sobre su postura antes del encuentro frente al Valencia, pero ha sido en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta cuando ha abordado directamente la situación del brasileño.

"Titular, en el banquillo, en la grada... da igual. Es algo extraño porque hace un par de semanas Vini era el problema gigante y después de marcar con Brasil hablamos de si juega o no, si tiene que jugar, creo que es demasiado. Lo que digo ahora ya lo dije, es un jugador increíble, lo queremos y lo necesitamos, le ayudamos y no hay jugadores aquí con privilegios. Nadie tiene que jugar por decreto, son jugadores que trabajan".

El portugués también aprovechó para explicar qué tipo de plantilla quiere construir en el Real Madrid. Su intención es contar con suficientes alternativas para afrontar una temporada exigente y evitar que la titularidad de determinados futbolistas se convierta en una obligación.

"El Madrid tiene que tener una plantilla fuerte, con muchos jugadores buenos, y esa historia de juega o no juega... Hay 23 jugadores o más que me van a obligar a dejar jugadores en la grada y es la vida que yo quiero para el Madrid y es diferente a vuestro trabajo. No quiero once jugadores buenos, quiero muchos".

Un mensaje que parece dirigido no solo a Vinicius, sino también al resto del vestuario. Mourinho quiere que todos los integrantes de la plantilla se sientan importantes y que exista competencia por cada puesto.

El brasileño no tendrá ningún trato especial por su trayectoria ni por su peso dentro del equipo, aunque el entrenador sigue considerándole una pieza fundamental para los objetivos del club.

José Mourinho, junto a Vinicius en la banda. Reuters

"Ahora vamos a llegar, espero, a una situación en la Champions con cruces, donde cada punto en Liga que se gana será decisivo, y es ahí que Vini puede hacer la diferencia, con la experiencia que ya tiene y ser decisivo en el momento decisivo, el jugador que todos quieren en el vestuario, Vini es uno de ellos, del vestuario, y está muy empeñado en volver a ser decisivo en el Madrid como ha sido muchos años".

El Celta, primera prueba

El encuentro de esta noche en el Bernabéu servirá para comprobar qué papel tiene reservado Mourinho para Vinicius. El brasileño llega con confianza después de sus actuaciones internacionales y con la intención de recuperar el protagonismo que ha tenido durante las últimas temporadas.

Sin embargo, su rendimiento con Brasil no borra las dudas que había dejado en sus últimos partidos con el Real Madrid. En la Champions sí había podido participar durante su sanción en Liga.

Su regreso se produjo frente a la Roma, Leipzig y AEK de Atenas, pero su actuación estuvo lejos de ser determinante: no marcó ni asistió, apenas generó peligro y terminó siendo sustituido por Álvaro Carreras en el minuto 81 ante los griegos.

Ahora tendrá una nueva oportunidad para demostrar que puede volver a ser decisivo con la camiseta blanca. Mourinho, por su parte, debe encontrar el equilibrio entre recuperar a uno de sus futbolistas más determinantes y mantener la dinámica positiva que ha conseguido construir durante su ausencia.

La incógnita está en saber si Vinicius regresará directamente al once titular o si tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. El mensaje del portugués ha sido claro: nadie tiene el puesto asegurado.

El brasileño es importante, cuenta con la confianza del técnico y sigue siendo uno de los jugadores llamados a marcar diferencias, pero tendrá que ganarse su sitio como cualquier otro integrante de la plantilla.