Rüdiger (33), sobre su infancia: "Pelearme en la calle era normal. Ser rico era tener comida y algo de beber"

Mucho antes de consolidarse en la élite mundial y defender la camiseta del Real Madrid, Antonio Rüdiger atravesó unos primeros años de vida llenos de carencias en Neukölln, un barrio berlinés.

Su familia, formada por su padre Matthias (nacido en Berlín) y su madre Lily (quien llegó huyendo de la guerra civil en Sierra Leona), enfrentaba graves dificultades económicas.

El zaguero germano ha confesado que, de niño, su concepto de la abundancia se limitaba a poder cubrir lo más básico de la supervivencia: "Mi infancia estuvo marcada por la pobreza. Ser rico era tener comida, y algo que beber. Si en la mesa había pollo, eras rico por ese día".

Esta escasez le enseñó tempranamente a apreciar lo cotidiano, obligándole a madurar de golpe. Un episodio imborrable de aquella etapa ocurrió a sus ocho años, cuando necesitó algo de dinero para una excursión del colegio.

Al pedirle a su madre esos escasos euros, la respuesta le marcó para siempre: "Un día le pedí dinero a mi madre para un viaje escolar, algunos euros, pero no me dio nada. Recuerdo que lo que me hirió no fue que me haya dicho que no, sino su cara".

Comprender la profunda impotencia de su madre fue un punto de inflexión vital para él: "Me rompió el corazón que ella me quería dar el dinero, pero no podía. Ahí me dije a mí mismo: 'Debes ser un hombre ahora'. Tenía 8 años".

Además de las estrecheces dentro de casa, el entorno vecinal tampoco era sencillo. La conflictividad era la tónica habitual en sus calles, tal como él mismo señala: "Pelearme en la calle era algo normal de pequeño".

A pesar de la crudeza de este escenario, el central valora inmensamente la solidez de su hogar por encima de la falta material: "No teníamos dinero, pero estábamos juntos. Éramos realmente una piña, y éramos ricos en eso".

Hoy en día, la exitosa carrera de Rüdiger contrasta drásticamente con aquellos inicios. Sin embargo, su carácter inquebrantable sobre el césped es el reflejo directo de aquel niño que aprendió a forjarse en la adversidad y que nunca ha olvidado sus raíces.