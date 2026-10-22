Dani Güiza, 46 años, sobre sus propiedades: "Tengo 10 pisos. Uno en Madrid, otro en Jerez... Invertí tras mi época de jugador"

A sus 46 años, el célebre delantero jerezano Dani Güiza continúa vinculado al fútbol en activo mientras gestiona con solidez el patrimonio económico acumulado a lo largo de su extensa trayectoria deportiva.

Durante su participación en el espacio de humor Línea de Cal, el exfutbolista de conjuntos de primer nivel como el Mallorca, el Getafe o el Fenerbahçe repasó sin tapujos la administración de sus ingresos y su trayectoria inversora en el mercado inmobiliario con el discurrir de los años.

Al ser interrogado sobre el destino de sus ganancias tras alcanzar la cima de su rendimiento profesional, el atacante explicó el período en el que decidió encauzar sus finanzas hacia la compra de bienes inmuebles.

Preguntado sobre si realizó este tipo de adquisiciones durante su estancia principal en la élite deportiva o con posterioridad a su consolidación, el jugador afirmó tajante: "Más que nada después, después", trazando una clara frontera entre sus años al máximo nivel competitivo y la posterior estructuración de sus inversiones patrimoniales.

Respecto a la dimensión actual de su cartera residencial y la ubicación geográfica de sus viviendas, el deportista andaluz especificó la cantidad estimada y la variedad de localidades donde se ubican sus pisos: "No sé si tengo 10 o por ahí, sí. [Tengo] una en Madrid, otra en Jerez...".

Dani Güiza celebrando un gol con la selección española. RFEF

Asimismo, el veterano goleador reconoció abiertamente que procura desentenderse de la gestión burocrática, los cobros y los tributos vinculados a sus propiedades, dejando la dirección ejecutiva y administrativa del hogar en manos de su esposa: "Eso se encarga mi mujer, no me encargo yo. Eso se encarga mi señora", bromeó.

Más allá del ámbito del ladrillo, Güiza rememoró los criterios que orientaron sus contrataciones en sus mejores años dentro del fútbol profesional. El pichichi de Primera División en la temporada 2007/08 aseveró que las cifras astronómicas jamás representaron su prioridad absoluta a la hora de firmar por un club:

"Nunca he mirado la cantidad de dinero, de verdad, no, no", si bien admitió que existieron excepciones en las que el apartado económico influyó en su elección tras concluir su periplo en Turquía: "Tuve la opción del Betis encima de la mesa. Me equivoqué, porque me pagaban más [en el Getafe]".

En la actualidad, el histórico campeón de la Eurocopa 2008 compagina la tranquilidad de sus bienes inmuebles con el placer de seguir compitiendo en el fútbol modesto.

A pesar de su longevidad deportiva, mantiene viva la pasión por vestir la camiseta y saltar al césped cada semana: "Sigo jugando, me mantengo un poquito en activo", asevera con plena naturalidad. Güiza juega en el Trebujena CF, en la Primera División Andaluza.

Aunque la asignación que percibe en el presente resulta modesta -"cobro un poquillo, sí, paga algo"-, el respaldo de sus inversiones le permite seguir disfrutando del fútbol libre de presiones financieras.