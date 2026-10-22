El brillo de Diomande: otra exhibición en 20 minutos para llegar lanzado al Clásico y con la etiqueta de intocable

Real Madrid

Leipzig

Yan Diomande ha caído de pie en el Real Madrid. En un ecosistema tan exigente como el del Santiago Bernabéu, el atacante costamarfileño está protagonizando una adaptación meteórica al club blanco.

Su última aparición en la Champions frente al Leipzig -precisamente el equipo desde el que aterrizó este mismo verano- escenifica a la perfección su actual estado de gracia.

En los 20 minutos que estuvo sobre el césped, Diomande revolucionó el encuentro: primero regalando una fantástica asistencia a Mbappé y, poco después, firmando un golazo para sellar la goleada blanca por 4-1.

🤯 ¡Qué manera de 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐫𝐥𝐚! 𝐘𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐞 𝐬𝐮 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫 𝐠𝐨𝐥 con el Real Madrid para sentenciar la victoria frente al Leipzig (4-1) en el Bernabéu. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/RwmQse9Fi7 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 21, 2026

Fue su primera gran noche europea como madridista, una actuación vibrante que rubrica lo que se venía gestando durante el último mes de competición.

El inicio de la etapa de Diomande en la capital de España, sin embargo, requirió mucha cautela. El jugador llegó con una mochila increíblemente pesada a sus espaldas, cifrada en los 125 millones de euros que certificaron su traspaso.

Esa etiqueta de fichaje galáctico supone una presión mediática gigantesca, especialmente difícil de gestionar para un chico que apenas tiene 19 años.

A este factor ambiental se le sumó un contexto físico complejo. Tras el evidente desgaste acumulado en el Mundial, el extremo vivió una pretemporada totalmente atípica en Alemania, donde apenas pudo entrenar con normalidad ni adquirir ritmo competitivo mientras se cerraban los intensos flecos de su salida.

Diomande se abraza con Mbappé tras su gol contra el Leipzig. REUTERS

Esa evidente falta de rodaje quedó reflejada en sus primeros compromisos de la temporada. El cuerpo técnico optó por dosificar sus intervenciones para facilitar su integración progresiva, un plan que generó cierto ruido mediático.

Sobre sus reducidos minutos a principio de curso, la pregunta era obligada en cada rueda de prensa para José Mourinho, y el técnico portugués siempre respondía con el mismo mensaje tajante: había que tener paciencia.

Así, sus primeras apariciones fueron a cuentagotas: jugó 26 minutos en la victoria frente al Espanyol, apenas 10 en la goleada ante la Real Sociedad, y repitió pequeñas dosis contra el Málaga y el Betis. Su estreno europeo frente al Inter de Milán también se limitó a un tramo final de 11 minutos.

El jugador necesitaba tiempo de entrenamiento, recuperar su tono físico ideal y, tal como pedía Mourinho, evitar precipitar los plazos.

Explosión total

Pero en cuanto las piernas han empezado a responderle, Diomande ha pisado el acelerador sin mirar atrás. Lejos de amilanarse, el extremo ha ido ganando confianza partido a partido, atreviéndose cada vez a más y demostrando ser una pieza vital.

Su evolución estadística en los últimos cuatro compromisos es sencillamente impecable, registrando tres goles y tres asistencias.

La racha despegó con el gol en la ajustada victoria frente al Villarreal, continuó con una asistencia fundamental en la difícil visita a la Roma, y alcanzó su eclosión frente al Sevilla, donde firmó gol y asistencia disputando los 90 minutos completos.

Diomande celebra su gol contra el Leipzig. EFE

El broche de oro llegó ante el Leipzig, donde en solo 20 minutos sirvió primero la asistencia a Mbappé y posteriormente se inventó un golazo para cerrar el partido.

Más allá de sus impresionantes cifras ofensivas, lo que realmente ha conquistado al público del Bernabéu es su actitud sobre el verde. Diomande es un extremo eléctrico, capaz de desbordar con naturalidad y romper cualquier línea de presión.

Pero, además de ese descaro ofensivo, destaca por ser un futbolista sumamente aplicado en tareas defensivas. Su capacidad para la repetición de esfuerzos, su rigor en el repliegue y su constancia en las ayudas al lateral lo convierten en un perfil incalculable para el equilibrio del equipo.

Vital en El Clásico

El sobresaliente rendimiento del africano contrasta inevitablemente con la delicada situación que atraviesa Vinicius. El brasileño está inmerso en un inicio de curso muy complicado, acumulando actuaciones grises en las que es evidente su pérdida de confianza.

Mientras Vinicius tropieza con sus propias dudas, Diomande vuela, superándolo claramente en la rotación a base de méritos deportivos y regularidad innegable.

Ahora, el contexto a corto plazo le brinda una oportunidad inmejorable para derribar la puerta de manera definitiva. La sanción que mantendrá a Vinicius alejado de los terrenos de juego durante tres partidos más le despeja la banda por completo.

Vinicius se retira del campo en lugar de Diomande. EFE

En el horizonte, el calendario subraya en rojo el 25 de octubre a las 21:00 horas: llega el esperado Clásico frente al Barcelona. Diomande aterriza en el partido más mediático del planeta totalmente desatado, rebosante de confianza y respaldado por una afición entregada.

Con el aval de sus recientes exhibiciones y una madurez impropia de su edad, el costamarfileño tiene el escenario perfecto para demostrar que su figura en el Real Madrid ya lleva, por derecho propio, la etiqueta de intocable.