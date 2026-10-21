El Real Madrid mantiene el pleno en Champions tras golear en el Bernabéu al Leipzig y llega con confianza al Clásico

Real Madrid

Leipzig

Nueve de nueve en la Champions y a por todas al Camp Nou. El Real Madrid volvió a ganar en el Bernabéu, a un Leipzig neutralizado por Courtois, y llegará el domingo al Clásico en su momento de mayor confianza de la temporada. [Narración y estadísticas: Real Madrid 4-1 RB Leipzig]

No fue una actuación redonda de los de Mourinho, que sí acabaron siendo resolutivos. Tras dos ocasiones claras que salvó Thibaut, llegaron los goles de Bernardo y Güler. Uno en el último tramo del primer tiempo y otro al poco de arrancar la segunda parte. Ambos de rechace.

La guinda la puso Mbappé, en el minuto 84, con un disparo que entró por la escuadra. El Leipzig respondió un minuto más tarde con un tanto de Gomis que no varió el argumento final, pero Diomande tenía reservado el gol de la noche para el final. La cara amarga volvió a ser Vinicius, aún lejos de ser él y otra vez siendo el primer sustituido por Mou.

Yan Diomande celebra su gol al RB Leipzig. EFE

A cuatro días de El Clásico, Mourinho eligió hacer algunos cambios. En primer lugar, como anunció en rueda de prensa, recuperó a un Vinicius suspendido en Liga por tres partidos más. Devolvió a Güler a la derecha, y mantuvo a Valverde de lateral, para apostar por un doble pivote formado por Bernardo Silva y Camavinga.

Las otras novedades fueron Rüdiger y Carreras en la defensa. Ni Diomande ni Konaté, los dos ex del Leipzig en las filas del Real Madrid, fueron titulares en el Bernabéu; en cambio, apuntan a serlo el domingo en el Camp Nou.

El inicio del partido del Madrid fue algo insulso. El más activo al comienzo fue Valverde, casi de extremo para dejar paso por dentro a Güler. El turco fue quien empezó a hacer jugar a los blancos. Cada día está más claro que es el futbolista con más calidad de la plantilla.

Aún así, no era suficiente para ver ocasiones en la Castellana. Con Bellingham desaparecido casi hasta el minuto 20 y Vinicius, de primeras, en la tónica de sus últimas apariciones, algo torpe y desconectado, al Madrid no le daba para crear peligro a un Leipzig cómodo en esas condiciones.

Un monumento a Courtois

Los alemanes se animaron y tuvieron las dos primeras ocasiones claras del partido. Ambas salvadas por un monumental Courtois. El belga, al que habrá que hacer una estatua en Valdebebas cuando se retire, dobló su apuesta con no una sino dos paradas de las que amargan la noche al rival.

Seiwald disputando un balón con Valverde y Rüdiger en el área del Madrid. EFE

Primero fue una digna de los reflejos de un leopardo, antes de cumplirse el minuto 30. Con la mano abajo, botándole justo antes la pelota y en un disparo a la media vuelta, pero casi a bocajarro, de Rômulo. La segunda, en el 41', fue un mano a mano que resolvió con los pies frente a Nkunku.

Entremedias apareció Vinicius, que cambió los silbidos por algunos aplausos a raíz de una de sus carreras hacia dentro que acabó con un disparo cruzado rechazado por Vandevoort. Una jugada que sí recordó al Vinicius de siempre, como el potente disparo desde fuera del área que obligó otra vez al portero belga del Leipzig a hacer un gran estirada antes del descuento. Fueron dos destellos en otra noche gris.

No le estaba gustando lo que estaba viendo a Mourinho, que puso a calentar a los suplentes desde el minuto 30. La dupla Vinicius-Mbappé no conectaba y quedaba demasiado descolgada, como ha sido lo más habitual durante su tiempo juntos en el Madrid, y si los blancos no iban abajo en el marcador era por las paradas de Courtois.

De la nada, el gol

Hasta que llegó el gol. De la nada. Cuando el Madrid pasaba por sus minutos más flojos de la primera mitad, tras una fase de dominio claro sin crear peligro. Y marcó Bernardo Silva, que hasta ahora no había celebrado un gol vestido de blanco ni tampoco había dado muestras del gran jugador que fue en el City.

Estuvo atento el portugués en un rechace tras un disparo de Güler. El balón le pasó por debajo de las piernas a Vandevoort tras el tiro de turco y allí que apareció Bernardo, habilitado por un lateral descolgado del Leipzig, para cazar el rebote.

Mbappé abrazando a Bernardo Silva tras su gol al RB Leipzig. EFE

El gol y también la ocasión que tuvo al final Vinicius cambiaron la cara de una primera mitad aburrida y que tuvo muy poco de la estrella del Madrid, Kylian Mbappé.

La segunda parte arrancó sin cambios en el Madrid y con una nueva protesta del Bernabéu por el 'caso Negreira' y los arbitrajes. Como el fin de semana, se desplegó una pancarta, en la que esta vez se leía "sin impunidad para Negreira", y durante los primeros cinco minutos se corearon cánticos como "Laporta sigue pagando", "Barcelona, corrupción", "Negreira sigue pitando" y "Tebas, vete ya".

Otro rechace y 2-0

Fue terminar la condena de la grada sur del Bernabéu y 'premiar' el Madrid a su afición con el segundo gol. Si el primero lo marcó Bernardo, este fue de Arda. Y también aprovechándose de un rechace. Los dos creadores de juego de Mou en 'modo cazador'.

Güler fue a por el balón en una jugada que comenzó con un centro de Bellingham. Lo cabeceó Mbappé, pasado el segundo palo, y sin quedar claro si Vandevoort rozó el balón con los dedos o no, el turco aseguró el tanto rematando con la suela de su bota casi sobre la línea.

El 2-0 nada más arrancar la segunda parte. El guion soñado para Mourinho, si le hubieran preguntado en el descanso y tras una primera mitad de dudas.

El remate de Arda Güler en el 2-0 del Real Madrid contra el RB Leipzig. EFE

La tranquilidad inundó el Bernabéu con el segundo gol. Control total del Madrid, tanto en el marcador como en el juego, lo que permitió empezar a pensar en El Clásico antes de acabar el partido.

Mourinho hizo cambios en el minuto 70 y el primero en irse fue, otro partido más, Vinicius. Al brasileño le acompañaron más pitos cuando la megafonía dijo su nombre y se le vio con la mirada perdida en el banquillo.

El '7' sigue lejos de su mejor forma y nivel, volvió a quedar demostrado -a pesar de cerrar bien el primer tiempo-, y Mou no quiso dejar escapar la oportunidad de ver, al menos, 20 minutos a quien ocupará el extremo izquierdo el domingo en el Camp Nou, Yan Diomande.

El otro cambio que hizo el técnico portugués fue el de Cucurella por Carreras, con amarilla. Curioso que los alemanes -por los hinchas del Leipzig situados en el 'gallinero' del Bernabéu- le abuchearon cada vez que tocó el balón, con el recuerdo aún en esa mano no pitada en los cuartos de la Eurocopa 2024.

Yan Diomande, desatado

No había sido el partido de Mbappé, aunque en la segunda parte, con la asistencia a Arda, mejoró. Pero el francés es un alma insaciable y en noches así no descansa hasta tener la suya. Y la encontró. Con un disparo que entró por la escuadra en el 84'.

Mourinho felicitando a Mbappé tras su gol contra el RB Leipzig. EFE

Luego hizo Gomis el gol de la honra para el Leipzig, casi en la siguiente jugada al tanto de Mbappé, pero aún quedaba la verdadera guinda. La de Yan Diomande.

El costamarfileño cazó una pelota al vuelo y fusiló la portería de su exequipo con una violencia extrema. No lo celebró, por respeto al club alemán, pero un tanto así no se hace todos los días y menos a las puertas de un Clásico. El Bernabéu sí se lo reconoció como merece, y es que son tres goles y tres asistencias -también le dio antes el pase de gol a Mbappé- en sus últimos cuatro partidos.

Con la mente en el Barça, el Madrid volvió a ganar en un Bernabéu inexpugnable en lo que va de temporada. Con la moral por las nubes, y con Güler y Diomande desatados, los de Mourinho se verán ahora capaces de todo ante un Barça que en París ya saboreó la amarga derrota.

Real Madrid 4-1 RB Leipzig

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras (Cucurella, min. 70); Bernardo Silva, Camavinga; Güler (Brahim, min. 78), Bellingham (Endrick, min. 88), Vinícius (Yan Diomande, min. 70); y Mbappé (Carlos Espí, min. 88).

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Castello Lukeba, Raum (Finkgräfe, min. 73); Seiwald, El Aynaoui (Reitz, min. 63); Gruda (Maksimovic, min. 63), Nkunku (Baumgartner, min. 78), Nusa (Gomis, min. 73); y Rômulo Cardoso.

Goles: 1-0, min. 44: Bernardo Silva. 2-0, min. 52: Arda Güler. 3-0, min. 83: Mbappé. 3-1, min. 85: Gomis. 4-1, min. 87: Diomande.

Árbitro: István Kovács (ROU). Amonestó con tarjeta amarilla al local Álvaro Carreras (min. 68) y al visitante Reitz (min. 70).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el Santiago Bernabéu ante alrededor de 75.000 espectadores.