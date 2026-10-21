La primera gran prueba destapa las carencias del Barça: un golpe de realidad a las puertas de un Clásico que medirá su reacción

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Barcelona

La noche parisina se presentaba como el escenario inmejorable para confirmar el gran momento del Barça, pero terminó convirtiéndose en un repentino baño de realidad.

El Parque de los Príncipes acogía la primera gran prueba de fuego para testar el verdadero nivel del equipo en Europa. Fue un examen de madurez que acabó en una dolorosa derrota por 4-2 frente al PSG.

Hasta el momento del pitido inicial, la trayectoria del conjunto azulgrana había sido sencillamente impoluta, ya que once victorias consecutivas habían cimentado la ilusión.

Lamine Yamal se lamenta tras un error en el gol de Doué. Reuters

Una afición entera veía en el proyecto de Hansi Flick una máquina perfectamente engrasada y lista para dominar en cualquier latitud. Sin embargo, el viejo continente exige un peaje táctico, mental y físico que el cuadro catalán, en esta ocasión, no supo abonar.

Lo más paradójico del tropiezo en la capital francesa es que el equipo no firmó una actuación desastrosa en términos generales. El Barça intentó ser protagonista, buscó dominar a través de la posesión y por momentos logró instalarse en campo contrario con la ambición que caracteriza su nuevo libreto.

El problema radicó en que enfrente se encontró a un PSG que, sin necesidad de exhibir una versión superlativa ni deslumbrar con un juego brillante, logró endosarle cuatro goles. Fue un París de andar por casa, pragmático y directo, que supo castigar con una crueldad quirúrgica cada desajuste del bloque barcelonista.

No necesitaron someter a los culés a un asedio constante; les bastó con aprovechar las grietas de un sistema que se resquebrajó de forma evidente cada vez que perdió la pelota.

Vitinha celebra su gol contra el Barça. REUTERS

En medio de la tormenta colectiva, la figura de Lamine Yamal volvió a erigirse como el gran faro de esperanza. El extremo español sigue atravesando un estado de gracia permanente, demostrando que su talento no entiende de escenarios intimidantes ni de presiones ambientales.

En París, Lamine volvió a dejar su huella imborrable con un nuevo golazo que no solo maquilló el resultado, sino que reafirmó su estatus como la principal arma ofensiva de este equipo. Su capacidad para desbordar, inventar y ejecutar en los metros finales lo convierte en la gran amenaza azulgrana.

Pero la genialidad de un solo futbolista no puede tapar las alarmantes vías de agua que el equipo mostró en la retaguardia. El Barça exhibió una debilidad estructural que compromete seriamente sus aspiraciones si no se corrige a tiempo.

Es un 𝐠𝐨𝐥𝐚𝐳𝐨. Por el control. Por la carrera. Por la definición. ✨ El tanto de Lamine Yamal ante el PSG. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/GNuKxVBiNZ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

Los de Luis Enrique generaron muchísimo peligro a la espalda de la línea de presión, desnudando la fragilidad de un sistema defensivo que a menudo se vio superado en velocidad y contundencia. Las estadísticas son demoledoras y hablan por sí solas: el cuadro parisino llegó a disparar hasta en 15 ocasiones entre los tres palos.

Si la sangría no fue mayor, se debió a la actuación de Joan García, quien se vio obligado a realizar 10 paradas de altísimo mérito para mantener a su equipo con un hilo de vida hasta los compases finales.

El examen de El Clásico

Con esta herida parisina aún abierta, el calendario no ofrece tregua y asoma ya la cita más trascendental del campeonato doméstico. De cara a El Clásico de este domingo 25 de octubre, el equipo de Hansi Flick tendrá que cuidar las transiciones defensivas con un nivel de obsesión casi clínico.

La debilidad mostrada ante el PSG es exactamente el tipo de escenario que el Real Madrid está diseñado para explotar sin piedad. El conjunto blanco castiga a campo abierto, y los desajustes azulgranas podrían ser un caramelo demasiado apetecible para la velocidad de Mbappé y Diomande.

Si a ese ritmo vertiginoso al espacio le sumamos la indetectable llegada desde segunda línea de Bellingham y la visión panorámica en los pases de un Arda Güler cada vez más clarividente, el cóctel ofensivo madridista se perfila como una amenaza crítica.

Para agravar la situación, Flick tendrá que armar su muro de contención en circunstancias muy alejadas de lo ideal. Las bajas obligarán al técnico alemán a realizar malabares en la pizarra.

Sin la presencia de Eric García, fundamental en la salida de balón y el orden táctico, y con la preocupante incógnita sobre el estado físico de Koundé, el Barça se verá abocado a jugar con una defensa de cierto experimento.

Improvisar una línea de cuatro ante la artillería blanca no es la mejor noticia. El Barça llegará herido en su orgullo europeo, pero con la oportunidad de volver a dar un golpe sobre la mesa ante su eterno rival para dejar La Liga sentenciada.