Lamine Yamal se asoma al Top 5 de los jugadores mejor pagados: Cristiano lidera y hay tres del Madrid entre los diez primeros

Lamine Yamal sigue subiendo como la espuma. El extremo del FC Barcelona ocupa la sexta posición en la clasificación de futbolistas mejor pagados de 2026 elaborada por Forbes, con unos ingresos estimados de 55 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo mantiene el liderato con 300 millones, mientras el Real Madrid coloca a tres representantes entre los diez primeros: Kylian Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham.

A sus 19 años, el internacional español avanza cuatro puestos respecto a la edición anterior, en la que cerraba el grupo con 43 millones. Su crecimiento supone doce millones adicionales, cerca de un 28%, y le permite superar a Bellingham, Sadio Mané y Mohamed Salah. La quinta plaza, ocupada por Vinicius, queda todavía a 21 millones de dólares.

Impulso de los patrocinadores

La progresión de Lamine no se explica únicamente por su remuneración deportiva. Forbes le atribuye 35 millones de dólares vinculados al campo y otros 20 millones procedentes de su actividad comercial.

En 2025, esas partidas ascendían a 33 y diez millones, respectivamente: el negocio ajeno al césped se ha duplicado y explica la mayor parte del aumento.

Su cartera publicitaria incorpora acuerdos con American Eagle, Coca-Cola y McDonald's. La firma de moda estadounidense ha establecido una colaboración de cinco años con el azulgrana, su primera alianza plurianual con un deportista.

Lamine reúne alrededor de una docena de patrocinadores, una muestra de cómo su proyección deportiva se convierte en atractivo para las marcas.

La ventaja enorme de Cristiano

El salto del barcelonista no amenaza, por ahora, el dominio de Cristiano. El portugués, de 41 años, combina 250 millones de dólares derivados de su relación con el Al Nassr con otros 50 millones en patrocinios y negocios.

Según recoge Forbes, declaró a Vogue que la temporada 2026/27 será "probablemente" la última de su carrera profesional, aunque no ha anunciado una decisión definitiva.

Cristiano Ronaldo, con Al-Nassr. Reuters

Lionel Messi permanece segundo con 145 millones: 70 millones por su actividad deportiva en el Inter Miami y 75 millones fuera del terreno de juego. Ambos encabezan la clasificación por cuarta temporada consecutiva y concentran casi la mitad de los 942 millones que suman los diez integrantes del listado.

Tres madridistas

Mbappé lidera la representación blanca desde el tercer puesto, con cien millones de dólares, por delante de Erling Haaland, cuarto con 85 millones. Vinicius aparece quinto con 76 millones, mientras Bellingham ocupa la octava posición con 45 millones.

Sus cantidades incluyen tanto los ingresos deportivos como los comerciales: es decir, no equivalen exclusivamente al sueldo que abona el Madrid.

Tras Lamine Yamal figuran Mané, séptimo con 54 millones; Bellingham; Harry Kane, noveno con 42 millones; y Salah, décimo con 40 millones. Salah entra por Karim Benzema, ausente esta vez del grupo.

La distinción entre ingresos y salario resulta esencial para interpretar estas cifras. Forbes calcula remuneraciones deportivas de la temporada 2026/27 y añade estimaciones anuales de patrocinios y negocios.

Las cantidades se expresan antes de impuestos y comisiones de agentes y no incluyen los importes de los traspasos. Por tanto, tampoco representan el patrimonio acumulado de los jugadores.