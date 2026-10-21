Keko Martínez (53), sobre el problema de la vivienda: "En España queremos tener una propiedad y no vivir de alquiler"

La inversión inmobiliaria continúa siendo una de las principales vías elegidas por los futbolistas para construir un patrimonio que les permita mantener su nivel de vida después de retirarse.

Sin embargo, planificar el futuro económico requiere mirar más allá del mercado de la vivienda y anticiparse al momento en que los ingresos vinculados al deporte dejan de llegar.

Esa es precisamente la labor de Keko Martínez, de 53 años, exdelantero y fundador de Ariete Sports & Entertainment, que transformó su experiencia sobre el césped y su formación empresarial en una nueva carrera dedicada al asesoramiento patrimonial de deportistas.

La compra de casas y otros inmuebles sigue ocupando un lugar prioritario entre las preferencias de inversión de los futbolistas. Martínez considera que esta tendencia responde, en buena medida, a una cuestión cultural.

"En España queremos tener una propiedad y no vivir de alquiler. Por eso, en lo que más invierten los futbolistas es en vivienda. Es algo muy cultural. Lo primero que llama la atención cuando empiezas a generar patrimonio es asegurar esa parte", explicó en este medio.

Keko Martínez .

No obstante, el asesor también aprecia una evolución en la forma en que los deportistas deciden invertir su dinero. Cada vez más, sus intereses se extienden a negocios relacionados con su trayectoria profesional y con sectores que conocen de primera mano.

"Se están orientando mucho hacia negocios relacionados con el deporte, la alimentación, el marketing, la comunicación o incluso la propiedad de clubes. Me parece una decisión inteligente porque invierten en ámbitos que entienden", señaló.

Una retirada anticipada

La preocupación de Keko Martínez por la planificación económica nació mucho antes de abandonar definitivamente el fútbol. A los 24 años, cuando militaba en el Sabadell, decidió alejarse temporalmente de la competición después de comprobar que su carrera no evolucionaba como había esperado.

De repente, se encontró ante la necesidad de buscar un nuevo rumbo, sin una preparación académica consolidada ni experiencia laboral fuera del deporte. Aquel periodo se convirtió en una de las etapas más determinantes de su vida.

"Tuve que reinventarme muy joven, con 24 años, sin una estructura académica sólida, con los ahorros normales de un deportista que no había alcanzado las grandes cifras de la élite y con una familia trabajadora detrás. Esa situación me obligó a entender la importancia de planificar, de tomar decisiones y de buscar respuestas que nadie me había enseñado", recordó en Forbes House, durante la presentación de su libro Capital trascendente.

Durante los meses que permaneció alejado del fútbol, Martínez tuvo que recurrir a sus ahorros para afrontar sus gastos. Cuando regresó a los terrenos de juego, tenía claro que necesitaba construir una alternativa profesional que no dependiera exclusivamente de su carrera deportiva.

Su curiosidad y su interés por el aprendizaje le llevaron a estudiar Ciencias Empresariales y a ampliar posteriormente sus conocimientos en mercados financieros y planificación patrimonial.

La experiencia le permitió comprender que la estabilidad económica no podía dejarse para el último momento. "Me quedó el pensamiento de que en cualquier momento puede caerse el plan. Tiene que estar todo ordenado y preparado para cuando no puedas seguir dedicándote a esto", explicó.

Con esa idea en mente, comenzó a preparar su futuro profesional mientras todavía seguía jugando. En 2009 puso en marcha Ariete, el proyecto empresarial que acabaría convirtiéndose en el centro de su actividad tras colgar las botas definitivamente en 2010.

La anticipación resultó decisiva para afrontar el final de su trayectoria deportiva con mayor tranquilidad. "Fui uno de los pocos afortunados que sufrió muy poco al retirarse. Tenía muy claro qué quería hacer y, de hecho, me sentía más cómodo en un despacho que sobre el césped", relató en Forbes House.

Por eso, Martínez identifica aquella primera pausa a los 24 años como el verdadero punto de inflexión de su vida, más que su retirada definitiva. «Mi verdadero proceso de reinvención llegó antes, cuando con 24 años tuve que dejar el fútbol. Ahí sí hubo un momento de transformación personal muy profundo. Esa experiencia terminó marcando quién soy hoy», afirmó.

Un patrimonio de más de 500 millones

La experiencia personal de Martínez terminó dando forma a un modelo de asesoramiento centrado en acompañar a los deportistas más allá de su etapa de competición.

Ariete Sports & Entertainment trabaja con más de 200 deportistas de élite y algunos artistas, y gestiona una planificación patrimonial conjunta superior a los 500 millones de euros, según los datos que el propio Martínez facilitó al World Football Summit en agosto de 2026.

El origen de la compañía está estrechamente relacionado con las dificultades que él mismo tuvo que afrontar al replantearse su carrera. "Ariete nace precisamente de esa experiencia personal. Durante años observé que muchos deportistas se enfrentaban a las mismas incertidumbres y a los mismos errores. Por eso decidimos construir un modelo diferente", explicó.

La filosofía de la empresa parte de una premisa: no todos los deportistas tienen las mismas necesidades ni persiguen los mismos objetivos. Por ello, antes de proponer inversiones, el equipo analiza la situación personal de cada cliente, sus expectativas y sus planes para los años posteriores a la retirada.

Mantener el nivel de vida, organizar los ingresos, preparar una nueva actividad empresarial o afrontar una transición profesional son algunas de las cuestiones que forman parte de esa planificación.

El objetivo es diseñar una estrategia patrimonial adaptada a cada persona y evitar que las decisiones económicas se tomen sin una visión a largo plazo.