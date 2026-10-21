David de Gea, en un partido con la Fiorentina. Europa Press

El éxito de David de Gea (35) fuera del fútbol: una compañía para la compra, explotación y alquiler de propiedades

David de Gea y Edurne se han consolidado como una de las parejas más estables del panorama nacional, siempre caracterizados por la discreción con la que gestionan su vida privada.

Mientras la artista compagina sus proyectos musicales con sus apariciones en televisión, el guardameta madrileño sigue defendiendo la portería de la Fiorentina y comienza a sentar las bases de una nueva etapa profesional para cuando llegue el momento de retirarse.

Su última apuesta empresarial pasa por el sector inmobiliario. El futbolista ha puesto en marcha Norush Assets SL, una sociedad constituida para iniciar su actividad el pasado 25 de junio y dotada de un capital social de 3.000 euros.

Entre sus principales objetivos figuran la compra, posesión, gestión, explotación y alquiler de inmuebles de todo tipo, tanto urbanos como rústicos.

Con esta nueva empresa, De Gea amplía sus posibilidades de inversión y da continuidad a una actividad empresarial que lleva tiempo formando parte de su trayectoria.

El portero también está al frente de Yeday Sports SL y Alter Parens SL, esta última relacionada con la gestión de sus derechos de imagen. Además, a través de Yeday Sports controla Rebels Gaming, el club de deportes electrónicos que fundó en 2021 y que preside desde sus inicios.

Edurne, con David de Gea, en una imagen de sus redes sociales. @edurnity

La entidad compite actualmente en títulos como League of Legends y Counter-Strike 2 y dispone de unas instalaciones de alto rendimiento de más de 350 metros cuadrados en Valdebebas, Madrid.

Con este proyecto, el futbolista decidió apostar por una de sus grandes pasiones fuera del terreno de juego, trasladándola al mundo de los negocios.

Rebels Gaming nació con la vocación de unir competición, formación y entretenimiento, y se ha convertido en una iniciativa especialmente ligada a sus intereses personales.

Durante su presentación, el propio De Gea expresó la ilusión que le generaba poner en marcha el club, al que describió como "otro sueño hecho realidad".

Pese a sus iniciativas empresariales, el fútbol continúa ocupando un lugar prioritario en la vida del madrileño. Tras abandonar el Manchester United, De Gea permaneció una temporada sin equipo antes de regresar a la competición en el verano de 2024, cuando fichó por la Fiorentina.

Su vuelta al fútbol europeo de primer nivel sirvió para demostrar que seguía teniendo capacidad para competir al máximo nivel y recuperar un papel destacado en el conjunto italiano.

Sus actuaciones convencieron a la entidad, que decidió ampliar su vinculación contractual hasta el 30 de junio de 2028. A lo largo de la última temporada, el guardameta participó en 46 encuentros oficiales y logró terminar 13 de ellos sin encajar goles.

Un balance que respalda su continuidad bajo palos y demuestra que todavía tiene mucho que aportar dentro del terreno de juego.

Con 35 años y varios años de contrato por delante, De Gea no parece contemplar una retirada inmediata. No obstante, sus últimos movimientos reflejan que también presta atención a lo que vendrá después del fútbol.

La diversificación de sus negocios y su apuesta por nuevos sectores apuntan a una estrategia con la que busca construir, sin prisas, una sólida base económica y profesional para el futuro.

En este proceso, Edurne ha sido una compañera fundamental. Su relación comenzó en torno a 2010 y ambos supieron mantenerla a pesar de la distancia que durante años separó Madrid y Manchester.

En marzo de 2021 dieron la bienvenida a su única hija y, algo más de dos años después, el 1 de julio de 2023, celebraron su boda en Menorca.

La pareja escogió las antiguas canteras de Lithica, cerca de Ciutadella, como escenario para su enlace. Lejos de apostar por una celebración tradicional, organizaron una jornada marcada por las actividades, los juegos y las sorpresas para los invitados, en una cita que reflejó el carácter personal con el que quisieron vivir uno de los días más importantes de su relación.

En el ámbito familiar, uno de sus proyectos más ambiciosos ha sido la construcción de una vivienda en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas y protegidas de Madrid.

Tal y como adelantó Vanitatis, el matrimonio ha materializado allí su idea de hogar, con una propiedad concebida para convertirse en su principal residencia en España y servir de escenario para los próximos años de su vida en común.