Mourinho se muerde la lengua tras el arbitraje sufrido ante el Villarreal: "Con ver el primer minuto ya es suficiente"

La experiencia es un grado y Mourinho está curtido en mil batallas cuando le toca responder a las preguntas de la prensa. Después de no atender a los medios tras la victoria ante el Villarreal como respuesta al arbitraje sufrido, en la víspera del partido ante la Roma le tocó tomar la palabra.

Eso sí, no mordió el anzuelo. El portugués decidió esquivar todas las preguntas que giraron en torno a lo sucedido el sábado, aunque dejó una reflexión: "Lo único que me hace resoplar es cuando, por norma, se sabe el nombre del árbitro, aunque deba ser 24 horas antes, unas tres semanas antes".

Para él será un partido muy especial. El luso regresa a Roma, donde es recordado con mucho cariño tras haber ganado la Conference League, el primer título europeo en la historia del conjunto italiano. Los de Gasperini aún no conocen la derrota esta temporada y eso aumenta la dificultad de un Real Madrid que quiere el seis de seis.

Las claves del partido

"Jugar muy bien. Nos han tocado los dos equipos más fuertes de Italia para empezar. En el primero pudimos sacar tres puntos con tres jugadores suspendidos y ahora nos toca Roma. Equipo fuerte, motivado por volver a jugar Champions en el Olímpico, con un público que juega.

No vienen a ver el partido, vienen para jugar y juegan. Para sacar los puntos hay que jugar muy bien. Es un rival importante. No es todavía el momento de la presión de la Champions, de estás dentro o fuera, pero la presión nos la metemos nosotros mismos. Queremos ganar"

El arbitraje del Villarreal

"Nada, nada. Partido de Champions, no tengo nada que comentar del partido del campeonato".

Mourinho, enfadado con el equipo arbitral ante el Villarreal. EFE

La indignación del sábado

Ya le dije a tu compañero que no quería comentar, pero voy a intentar que sea la última en ese sentido. Os invito a ver solamente el primer partido del partido contra el Villarreal. Si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe.

Los árbitros en Champions

Me fío de todos. Lo único que me hace resoplar es cuando, por norma, se sabe el nombre del árbitro, aunque deba ser 24 horas antes, unas tres semanas antes. Es lo único que me incomoda. Aparte de esto tengo confianza y espero que todo vaya bien para los tres equipos. No tengo ningún sentimiento negativo.

Más difícil meter la pierna en La Liga

"Pienso que cuando me haces esta pregunta sabes la respuesta, pero por algún motivo no lo quieres decir tú. Veo a la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo, pocas opiniones directas y concretas sobre situaciones en las que no cabe duda.

Van cuatro o cinco preguntas en esta dirección. Seguramente que la prensa italiana está más interesada en el partido. Nos vamos a ver el sábado (la prensa española), así que mejor ir al otro lado".

Un partido especial

"Inter y Roma son los dos equipos más fuertes del campeonato. Como me han tocado Inter y Roma, veo la Serie A muy a menudo. Aunque los suyos los veo siempre que puedo. Para mi vuelta me preparé, estoy equilibrado, sin duda alguna de que lo daré todo.

Quizás antes o después me tocaré el corazón, pero durante el partido no hay duda. La Roma quiere ganar y yo también. En ese momento el amor se olvida".

Valverde de lateral ante el Villarreal

"Pienso que en el partido contra el Villarreal el entrenador del Madrid lo hizo muy bien. Hemos encontrado lo que buscábamos. Pensaba en la posibilidad de que más adelante podía necesitar más cambios arriba y teníamos muchas opciones para cambiar. Sentía la necesidad de cambiar el perfil del lateral derecho y no quise gastar un cambio en Dumfries por Trent, y pensé que Fede podía marcar la diferencia.

Como entrenador muchas veces me salen las cosas mal, pero esta vez salió bien. Si tienes más de un Fede lo haces jugar de lateral, en el centro del campo... Pero como solo tenemos un Fede, verle de lateral es algo muy específico".

El regreso al Olímpico

"Siendo yo. Como siempre. Los intereses del club y de los jugadores, los aficionados, están siempre por encima de mis propios intereses y la gente lo valora. La gente se identifica. Si haces alguna cosita que les haga feliz, pues todavía mejor.

No es que ganásemos la Champions, pero ganamos una competición europea (Conference), jugamos otra final europea (Europa League) y se ha juntado todo... Los romanistas son gente especial".

Mourinho celebrando con Vinicius el gol que luego fue anulado. Reuters

Amistad con Gasperini

"Será un partido más. Si logro olvidar contra quién juego, y lo estoy haciendo y lo haré durante el partido, es un partido más. Como decía antes, todavía no sentimos la verdadera presión de la Champions. Viendo lo que falta, creo que Real Madrid y Roma se clasifican.

Quizá vuelvo para cuartos, semifinales... Antes del partido no es normal llegar al aeropuerto, pasear por el pasillo... Pero los 90 minutos sí serán normales".

Sus primeros meses en el Madrid

"Me siento como siempre. Duermo como un angelito, después del partido como siempre no duermo. Y el jueves por la mañana, vuelvo".