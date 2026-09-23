El alto tribunal ha concluido que el futbolista actuó sabiendo que la mujer no había consentido los actos sexuales.

El Tribunal Supremo confirma la condena de cuatro años de cárcel a Santi Mina por abuso sexual a una mujer

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de cuatro años de prisión para el futbolista Santi Mina por abusar sexualmente de una mujer en Mojácar en el verano de 2017.

Los jueces han rechazado los argumentos de defensa del exdelantero del Celta y del Valencia y recuerdan que cometió "dos actos sexuales inconsentidos" sobre la víctima dentro de una furgoneta a pesar de que ella se negó y llegó a empujarle.

La condena implica que el futbolista tendrá que entrar en prisión.

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