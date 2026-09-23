Achraf Hakimi, con la selección de Marruecos en el Mundial. Europa Press

El Supremo francés confirma que el futbolista Achraf Hakimi será juzgado por violación tras rechazar su recurso

El futbolista Achraf Hakimi será juzgado por violación. El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles que el deportista tendrá que ir a juicio oral acusado de haber violado a una joven en 2023.

Esta última instancia judicial francesa tumbó el recurso que habían presentado los abogados del futbolista del Paris Saint-Germain contra la decisión dictada el pasado 19 de junio por el Tribunal de Apelación de Versalles.

En pleno Mundial saltó esta última decisión, pero entonces los servicios jurídicos del futbolista decidieron interponer el último recurso para agotar todas las vías posibles. Ahora, el Tribunal Supremo ha desechado este trámite y mandará al banquillo de los acusados al hispano-marroquí.

Hakimi se enfrentará a un juicio oral que todavía no tiene fecha en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena.

"Tras tres años y medio de combate judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada por la defensa de Achraf Hakimi, mi clienta está convencida de que se hará justicia, luchará hasta el final", aseguró la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, en una declaración enviada a EFE.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

El letrada afirmó que su clienta espera que "este proceso ayudará a otras mujeres y romperá todavía más la fortaleza de la negación y de la impunidad de las violencias sexuales, incluso en el mundo del fútbol profesional".

Tras la decisión del pasado 19 de junio Achraf habló a través de sus redes sociales defendiendo su inocencia: "Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas. Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad".

El contexto

Los hechos investigados ocurrieron en febrero de 2023, cuando una joven de 24 años asistió a la residencia del futbolista en Boulogne-Billancourt tras haber contactado con él previamente a través de Instagram.

Según la versión de la denunciante, el encuentro derivó en relaciones sexuales no consentidas que terminaron cuando ella logró abandonar la vivienda con la ayuda de una amiga a la que alertó por mensaje.

Tras presentarse inicialmente en una comisaría de Val-de-Marne para relatar lo sucedido, las autoridades abrieron una investigación penal que desembocó en la imputación formal del internacional marroquí en marzo de 2023.

Achraf Hakimi es uno de los deportistas que disputa esta competición, aunque tiene una causa abierta en Francia por violación. Will Oliver EFE

A partir de ese momento, Hakimi quedó bajo un régimen de control judicial, una medida cautelar que restringía ciertos aspectos de su rutina pero que le permitió seguir adelante con su carrera profesional en el PSG.

Desde el inicio del procedimiento, el entorno del jugador ha rechazado categóricamente las acusaciones.

Su abogada calificó en su momento de "incomprensibles e insensatas" las intenciones de la fiscalía de elevar el caso a juicio, argumentando que el expediente carece de pruebas sólidas y asegurando que utilizarán todos los recursos legales disponibles para demostrar su inocencia.