Luis de la Fuente, en rueda de prensa con la Selección. EFE

Luis de la Fuente alcanza la élite: el contrato más largo y un sueldo que sitúa al campeón entre los mejor pagados

Luis de la Fuente ya pertenece a la élite de los banquillos en todos los sentidos. La conquista del Mundial ha llevado a la RFEF a blindar al seleccionador hasta 2032 con un contrato sin precedentes por su duración y con una mejora salarial que lo sitúa entre los mejor pagados de su gremio.

La Junta Directiva de la RFEF aprobó por unanimidad una ampliación que comprende la Eurocopa de 2028, el Mundial de 2030 y la Eurocopa de 2032.

Su anterior vínculo terminaba en 2028, pero la Federación ha decidido anticiparse y asegurar la continuidad del técnico que ha ganado la Nations League de 2023, la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026, además de disputar la final de la Nations League de 2025.

La duración del acuerdo representa una ruptura definitiva con la política que había seguido tradicionalmente la Federación. Durante años, los seleccionadores renovaban de fase final en fase final, normalmente mediante contratos de dos temporadas.

Esa dinámica ya se modificó cuando De la Fuente amplió en 2024 hasta 2028, pero el nuevo compromiso eleva la apuesta: seis años de confianza y tres grandes campeonatos en el horizonte.

El contrato proyecta su etapa mucho más allá del próximo gran objetivo. España defenderá su condición de campeona mundial en 2030 ante su público, pero De la Fuente también tendrá la oportunidad de iniciar el siguiente ciclo y dirigir al equipo en la Eurocopa de 2032.

Si completa el acuerdo, alcanzará una década al frente de la absoluta desde su nombramiento en diciembre de 2022 y quedará únicamente por detrás de Ladislao Kubala entre los seleccionadores con más tiempo continuado en el cargo.

Luis de la Fuente, en rueda de prensa con la Selección. EFE

La dimensión del compromiso refleja que la RFEF no interpreta el Mundial como el final de una obra, sino como la confirmación de un proyecto. "Buscamos un proyecto de estabilidad y confianza", explicó Rafa Louzán, quien calificó a De la Fuente como el seleccionador más laureado de la historia de España y defendió que su trayectoria merecía un futuro prolongado dentro de la Federación.

Un sueldo de estrella

La renovación también termina de corregir el desequilibrio que existía entre los resultados del entrenador y su remuneración. Antes del Mundial, De la Fuente ni siquiera aparecía entre los diez seleccionadores con mejores condiciones económicas pese a haber ganado ya la Eurocopa y la Nations League.

El nuevo contrato eleva su salario hasta una cifra cercana a los cinco millones de euros brutos anuales.

La subida coloca al riojano en la quinta posición orientativa del escalafón mundial. Solo Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino y Thomas Tuchel cuentan con un salario fijo superior.

Zinedine Zidane parte de una cantidad menor en Francia, aunque las primas por objetivos podrían elevar sus ingresos hasta los 5,4 millones y situarlo por encima del seleccionador español.

Puesto orientativo Seleccionador Selección Salario bruto anual estimado 1 Carlo Ancelotti Brasil 10,0 M€ 2 Jürgen Klopp Alemania Más de 7,0 M€ 3 Mauricio Pochettino EEUU 6,0 M€ 4 Thomas Tuchel Inglaterra 5,8 M€ 5 Luis de la Fuente España Cerca de 5,0 M€ 6 Fabio Cannavaro Uzbekistán 4,0 M€ 7 Jorge Jesus Portugal Cerca de 4,0 M€ 8 Zinedine Zidane Francia 3,6 M€ fijos; hasta 5,4 M€ con primas 9 Xavi Hernández Países Bajos Alrededor de 3,0 M€ 10 Jesse Marsch Canadá 2,5 M€

El verano posterior al Mundial ha transformado varios de los principales banquillos internacionales. Klopp asumió el mando de Alemania, Zidane cumplió su objetivo de dirigir a Francia, Jorge Jesus reemplazó a Roberto Martínez en Portugal y Xavi Hernández inició su primera experiencia como seleccionador al frente de Países Bajos.

En los dos últimos casos, las cifras difundidas se encuentran en un nivel parecido al de sus predecesores: cerca de cuatro millones para Jorge Jesus y alrededor de tres para Xavi.

En ese contexto, la mejora de De la Fuente adquiere todavía más importancia. La Federación paga ahora como técnico de primer nivel mundial a quien llegó a la absoluta después de casi una década trabajando lejos de los grandes focos en las categorías inferiores.

De la base a la cima

De la Fuente aterrizó en la RFEF en 2013 para dirigir a la selección sub-19. Desde entonces fue construyendo una trayectoria marcada por la continuidad: ganó el Europeo sub-19 en 2015, el oro de los Juegos Mediterráneos en 2018 y el Europeo sub-21 en 2019, antes de conseguir la plata olímpica en Tokio.

En total, superó el centenar de partidos al frente de los equipos inferiores antes de hacerse cargo de la absoluta.

Ese recorrido le permitió conocer desde muy jóvenes a varios de los futbolistas que posteriormente formarían parte de la España campeona. Unai Simón, Rodri y Mikel Merino ya estaban en el equipo que conquistó el Europeo sub-19 de 2015.

Otros jugadores fueron incorporándose durante las siguientes etapas, hasta conformar un núcleo que compartía códigos, metodología y una relación de confianza con el seleccionador.

Su ascenso a la absoluta en diciembre de 2022 estuvo acompañado inicialmente por las dudas que suele generar un entrenador sin una gran trayectoria en los banquillos de clubes. Los resultados cambiaron rápidamente aquella percepción.

España volvió a ganar un título con la Nations League de 2023, conquistó la Eurocopa de Alemania un año más tarde y completó el ciclo con su segunda estrella mundial este 2026.

La renovación convierte ese crecimiento deportivo en reconocimiento institucional y económico. "No le doy mucha importancia a lo económico, pero sí la justa y necesaria", señaló el técnico después de firmar, recordando que durante una parte de su etapa se encontró entre los seleccionadores peor remunerados de los grandes conjuntos nacionales.

Ahora ocupa el otro extremo de la clasificación, aunque asegura que el nuevo contrato no modificará su forma de vida.

El desafío de 2030

El siguiente gran destino será el Mundial de 2030, organizado principalmente por España, Portugal y Marruecos. Para entonces, De la Fuente llegará como defensor del título y como uno de los grandes nombres del fútbol internacional.

Ya no será el técnico de perfil discreto que debía demostrar su capacidad en cada convocatoria, sino el seleccionador al que la Federación ha entregado el proyecto más largo de su historia.

La dificultad consistirá en renovar el equipo sin romper la estructura que lo ha llevado a ganar. De la Fuente conoce las categorías inferiores, ha acompañado el crecimiento de varias generaciones y ha demostrado que puede integrar nuevos talentos sin alterar la competitividad colectiva.

Luis de la Fuente entrenando este martes a la selección española. EFE

Esa continuidad es precisamente el principal argumento de una RFEF que ha preferido asegurar el proyecto hasta 2032 en lugar de esperar al resultado de cada campeonato.

El seleccionador tampoco presenta la victoria mundialista como un punto de llegada. "No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar", afirmó durante el acto de renovación.

También reconoció la especial ilusión que le produce alcanzar el Mundial de 2030 y prolongar posteriormente su trabajo hasta la Eurocopa de 2032.

De la Fuente comenzará ese camino con tres grandes títulos, un contrato histórico y un salario reservado para los entrenadores más cotizados. Su ascenso, iniciado en las categorías inferiores y culminado en la cima del mundo, ya se refleja tanto en el palmarés como en las cifras.

España ha convertido al campeón en su gran estrella del banquillo.