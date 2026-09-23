El 'Vasco' ha sido anunciado oficialmente como técnico che, tras su última experiencia en España con el Mallorca en 2024.

Javier Aguirre vuelve a La Liga para intentar salvar al Valencia como su nuevo entrenador

Javier Aguirre regresa a España para asumir el desafío de rescatar al Valencia. El técnico mexicano, de 67 años, firma hasta el final de la presente temporada, con una opción del club para ampliar su vínculo un curso más, y será presentado el lunes 28 de septiembre en Mestalla.

El Valencia ha anunciado este miércoles la contratación del técnico mexicano, que toma las riendas del primer equipo durante esta campaña y con una cláusula que permitirá a la entidad prolongar su contrato por una campaña adicional.

El reto es inmediato. Aguirre aterriza en Mestalla con la misión de revertir la delicada situación deportiva de un Valencia que ocupa la penúltima posición de la clasificación, con la permanencia como prioridad absoluta en el inicio del curso. El mexicano, que sustituye a Carlos Corberán, debutará tras su presentación prevista para el próximo lunes.

El club confía en la experiencia del conocido como el Vasco, uno de los entrenadores extranjeros con mayor recorrido en el fútbol español. Valencia será el séptimo destino de Aguirre en Primera División después de sus etapas en Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

En conjunto, suma 549 encuentros dirigidos en La Liga, con 205 victorias, 147 empates y 197 derrotas.

Su perfil encaja especialmente con un escenario de urgencia. El entrenador ya ha asumido equipos en dificultades clasificatorias y conoce la exigencia de competir con objetivos de supervivencia. En noviembre de 2010, por ejemplo, llegó a un Zaragoza que era colista y logró mantenerlo en Primera División.

Más recientemente, tomó al Mallorca en marzo de 2022 cuando el conjunto balear se encontraba en puestos de descenso y consolidó al equipo en la máxima categoría durante sus dos temporadas completas al frente.

Aguirre desembarca en Valencia después de cerrar su tercera etapa como seleccionador de México. Dirigió al combinado nacional en el Mundial de 2026, donde alcanzó los octavos de final, una ronda en la que fue eliminado por Inglaterra tras disputar cinco partidos.

Antes ya había conducido al Tri en los Mundiales de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

El historial de Aguirre

Su currículo combina esas experiencias internacionales con una amplia trayectoria en España. Su irrupción llegó en Osasuna, al que llevó desde la lucha por la permanencia hasta las posiciones europeas.

El equipo navarro alcanzó una final de Copa del Rey y terminó cuarto en Liga, lo que le dio acceso a la fase previa de la Champions League. De Pamplona pasó al Atlético de Madrid, al que clasificó para la máxima competición continental doce años después de su anterior participación.

El nuevo entrenador valencianista también conquistó la Copa del Rey con el Zaragoza en 2004, mientras que con México levantó dos Copas Oro, en 2009 y 2025, y la Liga de Naciones de la Concacaf 2024/25.

Aguirre se encontrará con un Valencia necesitado de puntos, estabilidad y una respuesta competitiva rápida. La dirección deportiva ha apostado por un técnico de oficio, habituado a gestionar vestuarios bajo presión y a intervenir en contextos de máxima exigencia.

Mestalla espera ahora que su séptima aventura en el fútbol español tenga el mismo efecto reparador que algunas de sus etapas más reconocidas.