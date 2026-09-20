La Federación Española de Fútbol anuncia que el España-México de selecciones Sub-20 no se jugará en Ceuta

El partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México del 30 de septiembre no se jugará finalmente en Ceuta, como estaba previsto, porque "lo desaconseja" la Policía Nacional debido a la situación que vive esta ciudad autónoma por la crisis migratoria, anunció este domingo el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

El dirigente federativo manifestó en Málaga que "probablemente" se disputará en Madrid e informó de que esta decisión de reubicar el partido previsto en Ceuta va en línea con lo indicado por la Policía.

Ésta remitió el viernes un informe a la Real Federación Española de Fútbol en el que lo “desaconsejaba” por la “situación excepcional que atraviesa la ciudad" debido a "la presión migratoria existente”.

"Lo hemos intentado (que fuese en Ceuta), pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento”, dijo Louzán en un acto en la capital malagueña por la inauguración de la exposición 'Reyes del Mundo', que llevará la Copa del Mundo a veinticinco ciudades de España.

El presidente de la Federación Española precisó que esa decisión se la ha "hecho saber también a las autoridades de Ceuta" y añadió: "no vamos a poder celebrarlo (en la ciudad ceutí), pero vamos a seguir al lado de Ceuta, el foco va a estar siempre encendido con sus familias”, aseguró.

“Hacer un partido allí es devolverle la gratitud que también que nos han dado, con cómo trabaja el mundo del fútbol y del fútbol sala allí, con un equipo en Segunda con un gran esfuerzo”, destacó el máximo dirigente del balompié español, quien reivindicó que son “personas de compromiso”, en referencia a los dirigentes de la RFEF.

Por ello, lamentó que no se vaya "a poder celebrar este primer partido" en Ceuta, cuando "estaba todo organizado con la selección de México, pero las circunstancias son las que son”, según Louzán, quien avanzó, además, que el partido “probablemente sea en la capital de España” y ya están hablando “con dos o tres estadios para celebrar ese partido”.

Tras conocerse esa solicitud, el portavoz del PP, Borja Sémper, consideró este pasado sábado que "la seguridad es una excusa", después de que el Ministerio del Interior pidiera no celebrar en Ceuta ese encuentro de selecciones sub-20, afirmó que, "moleste a quien moleste, España debe jugar" en la ciudad autónoma.