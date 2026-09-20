En el tramo final de la primera mitad el Real Madrid pidió expulsión para el jugador argentino.

Así fue la posible tarjeta roja que no vio el 'Cuti' Romero por la entrada a Jude Bellingham en el derbi madrileño

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Un derbi madrileño no es un derbi si no hay polémica. En esta ocasión, la llama la prendió una jugada al límite del reglamento entre el Cuti Romero y Jude Bellingham.

En el tramo final de la primera mitad, una acción entre ambos pudo haber terminado con la expulsión del defensa argentino. Sin embargo, el colegiado madrileño Ortiz Arias dejó la infracción en cartulina amarilla.

El Cuti Romero quiso ejecutar un pase en un balón dividido ante Jude Bellingham. El futbolista del Real Madrid se lanzó al suelo y arrolló al argentino. No obstante, Romero plantó los tacos en la rodilla del inglés una vez que había dado el pase.

¡LA ACCIÓN ENTRE EL CUTI ROMERO Y BELLINGHAM! 🔥🔥



TRAS REVISARLO EN EL VAR, EL ÁRBITRO LO DEJA EN AMARILLA PARA EL COLCHONERO#ElDERBIenDAZN | #LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/j360WqxkLb — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

El árbitro consideró que la infracción la había cometido en primera instancia Jude Bellingham por ir al suelo. De hecho, le mostró la cartulina amarilla al jugador inglés ante su estupefacción.

Transcurridos unos segundos, el VAR llamó a filas a Ortiz Arias considerando que se había equivocado en su interpretación.

Jude Bellingham, en el partido ante el Atlético. REUTERS

El colegiado acudió a la pantalla para revisar la acción, vio el plantillazo de Romero a Bellingham y reconsideró su decisión. El resultado, anulada la amarilla a Bellingham y anotada a Romero. Los jugadores del Real Madrid, sin embargo, reclamaron tarjeta roja. También el banquillo, donde se montó un gran alboroto.