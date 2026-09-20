Manu Fernández, en el centro, junto a Florentino Pérez y al actual entrenador del Juvenil A del Real Madrid, Álvaro López. Real Madrid

Manu Fernández, el 'ingeniero' del Real Madrid detrás del éxito de una generación de oro y del récord de ventas de La Fábrica

La última obra de La Fábrica se presentó en el escenario más grande. Ante más de 52.000 espectadores -récord de asistencia en un partido juvenil-, el Real Madrid derrotó por 3-1 al Santiago Wanderers en el Santiago Bernabéu y conquistó por primera vez la Copa Intercontinental sub-20.

El título, primero de un club español en esta competición, fue mucho más que una fotografía para las vitrinas. Cerró el círculo de una temporada irrepetible: el Juvenil A había ganado antes su grupo de División de Honor, la UEFA Youth League y la Copa de Campeones.

Ningún equipo español había reunido esos tres trofeos en un mismo curso y la Intercontinental elevó el triplete a un póker que coronó a esta generación como campeona del mundo juvenil.

En el césped, el rostro del éxito fue Álvaro López. En la estructura, la huella conduce hasta Manu Fernández, director de la cantera y máximo responsable de áreas como captación nacional, dirección técnica y metodología.

Fue él quien apostó por Álvaro para tomar las riendas del Juvenil A cuando Julián López de Lerma ascendió al Castilla. La elección resultó decisiva: después de comenzar la temporada con 15 victorias en 15 jornadas al frente del Juvenil C, el técnico dirigió al primer juvenil hacia una cosecha que no tenía precedente en España.

La final también mostró la profundidad del proyecto. Para reunir al combinado sub-20, el club aplazó los encuentros del Castilla, el Real Madrid C y el Juvenil A. La convocatoria integró futbolistas repartidos ya entre esos tres escalones y recuperó a 20 campeones de la Youth League.

No era únicamente un gran equipo juvenil, sino una promoción capaz de avanzar por la cadena sin perder identidad ni competitividad.

El Juvenil del Real Madrid posa junto a Florentino Pérez tras ganar la Intercontinental sub20 en el Bernabéu. Real Madrid

Álvaro López resumió el valor colectivo de la conquista al recordar a quienes llevan años trabajando en la formación de los jugadores: "Me acuerdo de mucha gente que está trabajando durante muchos años en la cantera, entrenadores, empleados, gente que está en el día a día y nos ayuda a que pasen cosas muy bonitas".

En esa continuidad está una de las claves del modelo de Manu: detectar futbolistas, desarrollarlos, escoger técnicos que conozcan la casa y acelerar las promociones cuando el rendimiento lo justifica.

La generación campeona ofrece numerosos ejemplos. Javi Navarro decidió con sus paradas las tandas ante el PSG y el Brujas; Diego Aguado, Joan Martínez, Jesús Fortea, Carlos Díez, Daniel Yáñez, Liberto, Roberto Martín o Alexis Ciria han ido alternando categorías; y varios componentes del grupo se conocen desde los primeros años de formación.

De los 25 convocados para la fase final europea, diez habían trabajado juntos en el Infantil A de 2020-21 con Arbeloa y el propio Álvaro López en el cuerpo técnico.

Un verano de 210 millones

El éxito deportivo alimenta además el otro gran resultado del mandato: el económico. La cantera cerró el pasado verano con unos ingresos estimados en torno a 210 millones de euros, récord del club.

Nico Paz encabezó la recaudación con 60 millones por el 50% de sus derechos; después aparecen operaciones como las de Gonzalo García, Víctor Muñoz, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Chema Andrés, César Palacios, Jacobo Ortega, Víctor Valdepeñas, Mario Martín, Fran García y Manuel Ángel.

La clave no reside solo en vender, sino en vender sin romper todos los vínculos. El Madrid acostumbra a traspasar una parte de los derechos, mantener porcentajes de futuras operaciones e incluir opciones preferentes de recompra.

Canterano Ingreso Porcentaje Club destino Nico Paz 60 M€ 50% restante Como Gonzalo 40 M€ 70% Fulham Víctor Muñoz 20 M€ 50% restante Liverpool Mario Gila 15 M€ 50% restante Milan Álvaro Rodríguez 15 M€ 50% restante Bournemouth Chema Andrés 12,5 M€ 50% Brighton César Palacios 10 M€ 70% Fulham Jacobo Ortega 10 M€ 70% Estrasburgo Víctor Valdepeñas 8 M€ 50% Fiorentina Manuel Ángel 6 M€ 50% Fulham Mario Martín 3,5 M€ 50% Getafe Fran García 3 M€ 50% Betis Fran González 4 M€ 50% Sevilla

Así ingresó 20 millones cuando Osasuna vendió a Víctor Muñoz al Liverpool, 15 por el traspaso de Mario Gila de la Lazio al Milan y 11,5 por el salto de Chema Andrés del Stuttgart al Brighton.

Gonzalo, por su parte, se marchó al Fulham por unos 40 millones correspondientes al 70% de sus derechos, mientras el club conservó el 30% y una vía preferente para recuperarlo.

Ese mecanismo convierte cada salida en una operación con varias vidas. El jugador encuentra minutos y mercado en otro club; el Madrid obtiene un ingreso inicial, participa en su revalorización y conserva margen para recuperarlo.

Por eso el récord no nació en un solo verano: es el rendimiento aplazado de años de captación, formación, exposición competitiva y contratos diseñados para no perder completamente el control sobre el talento.

El responsable en la sombra

Detrás de esa arquitectura aparece Manuel Alberto Fernández Gómez, coruñés nacido en 1976 e hijo de Manuel Fernández Trigo, gerente del Real Madrid durante 21 años.

Manu conocía la cantera desde dentro: pasó por ella entre 1994 y 2000, alcanzó el segundo equipo, coincidió con Guti y Álvaro Benito y llegó a entrenarse ocasionalmente con el primer equipo. Sin abandonar el fútbol, construyó también una carrera fuera del césped: se licenció como ingeniero superior informático y trabajó durante 15 años en Telefónica.

Su formación explica una forma de dirigir basada en procesos. Fue jugador, entrenador y responsable del Gandario Sanse, trabajó en las categorías inferiores del Getafe y terminó como número uno en las tres promociones de sus cursos de entrenador.

Manu Fernández en su etapa como entrenador en la cantera del Real Madrid. Real Madrid

Luis Campos lo orientó en gestión y metodología durante la etapa de José Mourinho y quiso incorporarlo al Mónaco, antes de que Fernández regresara definitivamente a Valdebebas.

El Real Madrid lo recuperó en 2017 para dirigir al Juvenil C. Ganó la Liga en sus dos temporadas y repitió campeonato al frente del Juvenil B en la tercera. En junio de 2020,

Florentino Pérez lo sacó del banquillo y lo nombró director de Fútbol, con responsabilidad sobre captación nacional, área técnica, administración y metodología. Sustituía a Ramón Martínez, una institución del fútbol base blanco, y asumía una misión doble: producir jugadores preparados para competir al máximo nivel y convertir ese talento en patrimonio deportivo y económico.

Su primera gran decisión ya anticipó el modelo. Tras la salida de Dani Poyatos, encargó a Raúl González la fase final de la Youth League de 2020.

El Castilla cedió temporalmente a su entrenador y el Juvenil A ganó ante el Benfica la primera Copa de Europa juvenil de la historia del club. Seis años después, la segunda Youth League y la primera Intercontinental han ampliado aquella frontera.

En el camino, Manu encontró en Arbeloa un aliado para promocionar talento y cultura competitiva, y después sostuvo apuestas como la de Álvaro López. También reforzó la captación con incorporaciones de fuerte impacto -Alexis Ciria, Arnu, Joan Martínez, Fortea o Thiago Pitarch- mientras La Fábrica recuperaba protagonismo deportivo.

El método no consiste en garantizar que todas las promesas lleguen al primer equipo, algo imposible en una plantilla de élite, sino en conseguir que cada futbolista aumente su nivel, su valor y sus alternativas profesionales.

El Bernabéu terminó de unir las dos caras de la gestión. Los campeones de la Intercontinental representan el producto deportivo; los 210 millones, la capacidad de monetizarlo sin dejar de generar nuevas promociones.

Manu Fernández no marcó los goles de Yáñez, Santamaría y Roberto Martín, pero ayudó a diseñar el sistema que los reunió allí. El éxito del 'ingeniero' es haber convertido a La Fábrica en una cadena que detecta, forma, compite, promociona y vende sin detenerse.