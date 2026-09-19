Interior desaconseja el España-México Sub-20 en Ceuta al no poder garantizar la seguridad por la situación de la ciudad

La selección española Sub-20 no jugará en Ceuta el amistoso ante México previsto para el 30 de septiembre por petición expresa del Ministerio del Interior. La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska ha desaconsejado la celebración del partido basándose en la "presión migratoria existente", un contexto de "conflictividad social" y debido al "clima de tensión en la vía pública".

La crisis que atraviesa la ciudad autónoma ya está requiriendo un importante despliegue de agentes y según el informe policial al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "la celebración en Ceuta de un partido entre las selecciones de España y México, al que previsiblemente se dará una especial difusión, puede generar una afluencia de público muy superior a la habitual en esta categoría, lo que obliga a realizar una planificación de seguridad diferente y, previsiblemente, a incrementar los recursos policiales destinados al evento".

"Por otro lado, es ineludible considerar la situación excepcional que actualmente atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de la presión migratoria existente, con un contexto de conflictividad social que trae consigo un clima de tensión en la vía pública", se argumenta.

El documento señala que el estadio no dispone actualmente de una Unidad de Control Organizativo (UCO) con sistema de CCTV. La Policía considera esa herramienta fundamental para coordinar dispositivos de seguridad de cierta entidad y advierte de que su ausencia obligaría a compensarlo con medios adicionales.

"En definitiva, el actual contexto de tensión social en Ceuta, que está requiriendo un esfuerzo extraordinario de recursos policiales, las necesidades de seguridad que previsiblemente generará el encuentro, las limitaciones de la instalación deportiva y el reducido plazo disponible, dificulta de manera significativa la posibilidad de garantizar un dispositivo policial adecuado a las necesidades del evento".

"Por todo lo anterior, este Centro Directivo desaconseja la celebración del encuentro España-México Sub-20 en la Ceuta en las actuales circunstancias al no poder garantizarse las condiciones de seguridad necesarias para el buen desarrollo del mismo, estimándose conveniente que esa Real Federación Española de Fútbol valore, con carácter urgente, la designación de una sede alternativa que permita afrontar el encuentro con las suficientes garantías de seguridad y con el tiempo necesario para su adecuada planificación".

El organismo policial estatal no considera garantizables las condiciones de seguridad necesarias para celebrar el partido, sin embargo, el Alfonso Murube va a albergar el domingo el partido entre la AD Ceuta FC y el Real Valladolid (16:15 horas).

Luis de la Fuente, seleccionador español: "Hoy es un día en el que estoy emocionado, orgulloso y agradecido, porque nos habéis brindado la posibilidad de estar aquí con vosotros en unos momentos muy duros para la ciudad"#Canal24horas pic.twitter.com/LiyNyNLgTr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 4, 2026

No va a ser este el primer partido que los caballas jueguen ante su público. Ya lo hicieron el 22 de agosto ante la UD Las Palmas y el pasado 5 de septiembre ante el Celta Fortuna.

Desde que comenzó la crisis, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha estado muy vinculada a Ceuta. El pasado 4 de septiembre la delegación encabezada por Rafael Louzán y Luis de la Fuente visitó la ciudad autónoma para mandarles un mensaje de ánimo y apoyo en este momento tan complicado.

En el Palacio de la Asamblea fueron recibidos por Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, a quien le ofrecieron el trofeo del Mundial. Y es que el organismo federativo quiso que Ceuta sea la primera ciudad en acoger la gira.

En aquella visita, Louzán se comprometió a que una selección jugaría en Ceuta como muestra de apoyo a los ceutíes en "la situación más complicada de su historia", tal y como ha lamentado el presidente Vivas.

Por fechas y compromisos internacionales, se cerró que la Sub-20 jugaría allí el 30 de septiembre ante México. No obstante, ahora ese partido queda cancelado.