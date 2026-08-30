Rodrigo Hernández, 30 años: "Mi abuelo y mi padre se hicieron miles de kilómetros llevándome de un lado a otro"

Rodri con sus padres en la gala del Balón de Oro. Reuters

Rodrigo Hernández afronta a sus 30 años una nueva etapa en su carrera. El centrocampista acaba de convertirse en uno de los grandes fichajes del FC Barcelona después de siete temporadas en el Manchester City.

El futbolista madrileño regresa así a España después de haberlo ganado prácticamente todo en Inglaterra. Campeón de la Champions, cuatro veces de la Premier y Balón de Oro en 2024, ahora afronta el reto de triunfar en el Barça.

Su llegada al conjunto azulgrana contrasta con sus primeros años en el fútbol. Mucho antes de los grandes estadios, los títulos y los reconocimientos individuales, Rodri necesitó el apoyo constante de su familia para poder seguir persiguiendo su sueño.

El centrocampista creció en Villanueva de la Cañada, donde comenzó a jugar al fútbol. Desde pequeño, los entrenamientos formaron parte de su rutina, aunque para acudir a ellos tenía que recorrer numerosos kilómetros.

"Mi abuelo y mi padre se hicieron miles de kilómetros llevándome de un lado a otro", recordó Rodri sobre aquella etapa. Una frase que resume el esfuerzo que hubo detrás de su carrera deportiva.

Rodri Hernández Tom Weller

La rutina familiar era exigente. Rodri salía del colegio y se metía directamente en el coche para acudir a entrenar. En muchas ocasiones, aprovechaba los desplazamientos para hacer los deberes y continuar con sus estudios.

Porque en su casa había otra prioridad además del fútbol. Sus padres siempre quisieron que su hijo tuviera una formación académica y que no dependiera exclusivamente de una carrera deportiva que podía no llegar.

Rodri terminó graduándose en Administración y Dirección de Empresas mientras desarrollaba su trayectoria profesional. Una formación que mantuvo incluso después de dar el salto al fútbol de élite.

Su camino tampoco fue sencillo en lo deportivo. El Atlético de Madrid decidió prescindir de él durante su etapa de formación, pero encontró una oportunidad en el Rayo Majadahonda antes de dar el salto al Villarreal.

Rodri Hernández AFP7 Europa Press

Desde ahí, su carrera no dejó de crecer. Regresó al Atlético de Madrid y en 2019 fichó por el Manchester City, donde terminó convirtiéndose en uno de los centrocampistas más importantes del fútbol mundial.

Ahora, después de siete años en Inglaterra, vuelve a La Liga para vestir la camiseta del Barcelona hasta 2030. El club azulgrana ha apostado por él como una de las piezas principales de su nuevo proyecto. Rodri llega al Barça después de conquistar también el Mundial de 2026 como capitán de España.

Y mientras comienza esta nueva etapa, el centrocampista no olvida de dónde viene. Detrás del Balón de Oro, los títulos y ahora el fichaje por el Barcelona están aquellos viajes interminables de su padre y su abuelo para llevarle a entrenar.