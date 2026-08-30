El Barça ya tiene a su delantero centro: ficha a Gabriel Jesús por 10 millones de euros y ya se olvida de Julián Álvarez

Cuando parecía que los únicos movimientos en Can Barça serían en forma de salida (Marc Casadó o Balde), la directiva ha hecho un fichaje que no entraba en ninguna quiniela para ocupar el puesto de '9': Gabriel Jesús.

El anuncio aún no se ha hecho oficial, pero el acuerdo con el Arsenal y con el jugador es total. La operación se va a cerrar en torno a los 10 millones de euros más variables y Hansi Flick ya tendrá un jugador para una posición de delantero centro que se había quedado huérfana tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres.

La intención del Barça es que el jugador aterrice en la Ciudad Condal el lunes o el martes para pasar el reconocimiento médico, hacer oficial el fichaje y ponerse a las órdenes del alemán.

Con la llegada de Gabriel Jesús, el Barça cierra definitivamente la carpeta de Julián Álvarez. La negativa del Atlético de Madrid a sentarse a negociar con el club azulgrana ha hecho inviable cualquier posibilidad de que el argentino vista de azulgrana.

Los rojiblancos se han cerrado en banda como respuesta a las 'artimañas' de la directiva culé de negociar con los representantes del jugador antes que mostrar al club el interés por el jugador. Y como esta forma de actuar con el argentino no es nueva, el Atleti les ha cerrado la puerta.

Gabriel Jesús, una incógnita

Para no depender toda la temporada de Raphinha como delantero centro y ante la falta de alternativas para jugar con un falso '9' más allá de Dani Olmo o Fermín López, el Barça ha querido asegurarse tener un jugador de referencia en la parcela ofensiva.

Gabriel Jesús no llega con mucho rodaje, puesto que ha ido perdiendo protagonismo en el Arsenal en detrimento de Gyokeres y Havertz, pero a falta de un año para que finalice su contrato, Deco ha visto con buenos ojos incorporarle y el club 'gunner' no ha puesto ningún obstáculo para que se lleve a cabo la operación.

🔵🔴🇧🇷 Gabriel Jesus will sign a two year contract at Barcelona. The agreement also includes an option to extend for extra year, until 2029.



Gabriel immediately said yes to Barcelona, seen by the Brazilian as a dream opportunity.



Arsenal authorized his travel on Monday. pic.twitter.com/7sq4RkDZN1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Flick ha sido uno de sus principales valedores destacando su versatilidad y capacidad goleadora. No en vano en su carrera ha jugado 442 partidos oficiales con un total de 156 tantos.

Gabriel Jesús es un delantero de una amplia experiencia en el fútbol europeo, donde ha jugado en clubes como el Manchester City y el Arsenal, pero que vio truncada su carrera por culpa de una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió el año pasado.