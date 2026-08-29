Rüdiger, 33 años: "Ser rico era tener comida y algo de beber. Pelearme en la calle era algo normal de pequeño"

Antonio Rüdiger ha recordado cómo fueron los primeros años de su vida, mucho antes de convertirse en uno de los defensas más reconocidos del fútbol mundial y militar en el Real Madrid.

El futbolista alemán creció en Neukölln, uno de los barrios de Berlín, dentro de una familia con pocos recursos y marcada por las dificultades económicas.

Su madre, Lily, había llegado a Alemania desde Sierra Leona huyendo de la guerra civil, mientras que su padre, Matthias, nació en Berlín.

Rüdiger ha explicado que durante su infancia tenía una percepción de la riqueza completamente diferente a la actual, marcada por las necesidades básicas de cada día.

“Mi infancia estuvo marcada por la pobreza. Ser rico era tener comida, y algo que beber. Si en la mesa había pollo, eras rico por ese día”, recordó.

Rudiger posando con las Champions. Real Madrid.

Aquella situación hizo que el actual futbolista del Real Madrid aprendiera desde muy pequeño a valorar cosas que para otros niños podían parecer completamente normales.

Uno de los episodios que más recuerda ocurrió cuando tenía ocho años y necesitaba unos pocos euros para poder participar en una excursión organizada por su colegio.

Rüdiger pidió el dinero a su madre, pero ella no podía permitirse entregárselo. El futbolista recuerda especialmente la expresión de su rostro durante aquel momento.

“Un día le pedí dinero a mi madre para un viaje escolar, algunos euros, pero no me dio nada. Recuerdo que lo que me hirió no fue que me haya dicho que no, sino su cara”.

Rudiger durante una revisión de principio de temporada. Real Madrid.

El central alemán entendió entonces que su madre quería ayudarle, pero que la situación económica de la familia se lo impedía completamente.

“Me rompió el corazón que ella me quería dar el dinero, pero no podía. Ahí me dije a mí mismo: ‘Debes ser un hombre ahora’. Tenía 8 años”, relató.

La infancia de Rüdiger también estuvo marcada por un entorno complicado, en el que las peleas y los conflictos formaban parte de la realidad cotidiana de su barrio: "Pelearme en la calle era algo normal de pequeño"

Sin embargo, el defensa no recuerda aquellos años únicamente desde las dificultades económicas, sino también desde la unión que existía entre todos los miembros de su familia: “No teníamos dinero, pero estábamos juntos. Éramos realmente una piña, y éramos ricos en eso”.

Con el paso de los años, aquellas experiencias terminaron formando parte de la personalidad de Rüdiger, especialmente de su carácter y de su manera de afrontar las dificultades.

Su historia contrasta ahora con su presente como jugador del Real Madrid, después de haber alcanzado la élite del fútbol y convertirse en uno de los centrales más reconocidos.

Rüdiger pasó de una infancia marcada por las necesidades económicas a construir una carrera de éxito, aunque mantiene presentes las experiencias que vivió junto a su familia.