Fernando Torres, 42 años: "Yo vivía en un piso de Fuenlabrada de 80 metros cuadrados y ahora tengo una vida muy diferente"

Fernando Torres cumplió 41 años convertido en uno de los grandes nombres de la historia del Atlético de Madrid. Sin embargo, sus recuerdos siguen estrechamente ligados a Fuenlabrada.

Antes de jugar en grandes estadios como Anfield o Stamford Bridge y levantar los principales títulos internacionales, Torres fue un niño que creció junto a su familia y sus amigos.

El exfutbolista nunca ha ocultado sus orígenes y ha reivindicado en diferentes ocasiones la importancia que tuvo aquella etapa en su formación personal y deportiva.

Torres nació en 1984 y creció en el barrio de Parque Granada, en Fuenlabrada, junto a sus padres y sus dos hermanos. Allí pasó buena parte de su infancia.

Su relación con el fútbol comenzó muy pronto. Con apenas dos años empezó a dar patadas al balón de su hermano Israel y, con cinco, comenzó a jugar al fútbol sala.

Fernando Torres levanta la Copa del Mundo en el Mundial de 2010. Europa Press

Después pasó por diferentes equipos de la localidad madrileña hasta que su talento le llevó a las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde comenzó su camino hacia el profesionalismo.

Pero su infancia no estuvo únicamente marcada por los entrenamientos. Las tardes con sus amigos, los parques y los partidos improvisados también forman parte de sus recuerdos.

El propio Torres ha contado que él y sus amigos llegaban incluso a saltar las vallas de los colegios para encontrar espacios donde poder jugar al fútbol.

Con el paso de los años, su vida cambió radicalmente. Los grandes contratos, los títulos y su éxito internacional le alejaron de aquella realidad, aunque nunca renegó de ella.

Fernando Torres REUTERS

“Yo he vivido toda mi vida en un piso de Fuenlabrada de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente. Pero la esencia es la misma”, explicó Torres.

El exdelantero también ha defendido la importancia de mantener los pies en el suelo pese a haber alcanzado una posición económica y profesional completamente diferente.

“Tengo muy claro lo que es importante. Sé de dónde vengo”, aseguró el antiguo jugador del Atlético de Madrid al recordar sus primeros años.

Sus amigos también ocuparon un lugar importante durante aquella etapa. Torres ha recordado en varias ocasiones a quienes compartieron con él colegio, fútbol sala y tardes jugando en las calles.

Aquellas relaciones permanecieron pese a que su carrera le llevó a Inglaterra, Italia y Japón, además de convertirle en campeón del mundo con la selección española.

“Fuenlabrada me ha inculcado unos valores que me gustaría enseñar a mis hijos”, afirmó Torres sobre la influencia que tuvo la localidad madrileña en su vida.

Su carrera terminó convirtiéndole en una estrella mundial, pero sus recuerdos continúan regresando al mismo lugar, un piso de 80 metros, sus amigos y Fuenlabrada.