Detenidos dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una chica

La Policía Nacional ha detenido a dos integrantes de la cantera del RCD Mallorca por su presunta implicación en un delito de corrupción de menores, tras haber registrado en vídeo y sin consentimiento un encuentro sexual en un inmueble de la capital balear.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la propia afectada, lo que desencadenó una rápida intervención policial y posteriores consecuencias tanto en el ámbito judicial como en la estructura interna del club.

Los hechos se produjeron el pasado 14 de agosto en una vivienda de Palma habilitada para la residencia de varios jóvenes vinculados a la entidad deportivista.

Según las indagaciones policiales y la información recabada por Última Hora y confirmada por EFE, la víctima -una menor de edad mayor de 16 años- acudió al lugar y accedió de manera voluntaria a retirarse a una habitación para mantener relaciones íntimas con uno de los canteranos.

Durante el encuentro, la joven se percató de que un segundo futbolista permanecía oculto en el interior de un armario registrando la escena con su teléfono móvil sin su consentimiento, motivo por el cual interrumpió la situación y acudió a las autoridades para interponer la correspondiente denuncia.

La actuación de las fuerzas de seguridad culminó con el arresto de ambos implicados por su participación en la elaboración y encubrimiento de la grabación no consentida.

Ciudad deportiva del Mallorca. RCD Mallorca

En el aspecto legal, el proceso ha tomado vías diferenciadas según la edad de los arrestados: el expediente del joven autor de la grabación fue derivado directamente a la Fiscalía de Menores por su condición de menor de edad.

El otro canterano, al ser mayor de edad, pasó este pasado jueves a disposición del juzgado de guardia de Palma, el cual decretó su puesta en libertad tras tomarle declaración.

Por parte del RCD Mallorca, la reacción institucional ante la gravedad de los hechos ha sido tajante. La directiva del club balear ha actuado de manera fulminante decretando la expulsión inmediata de ambos futbolistas de la disciplina de la entidad y de sus instalaciones de residencia.

La institución busca con esta medida fijar una postura firme de tolerancia cero frente a comportamientos que atenten contra la intimidad y la libertad sexual, desvinculando de forma definitiva a los dos implicados de la cantera mallorquinista.