Juventus y Olympique de Lyon para la Real Sociedad, Marsella y Bournemouth para el Celta: los escollos en la Europa League

Los trofeos de la Europa League y la Conference presentes en Grimaldi Forum de Mónaco. Reuters

El jueves fue el sorteo de la Champions League y este viernes, en el Grimaldi Forum de Mónaco, se ha producido el de la Europa League y la Conference. La suerte no ha acompañado a la Real Sociedad y al Celta de Vigo, que deberán batir a auténticos miuras en el objetivo de llegar a la final de Frankfurt.

El conjunto 'txuri-urdin' se verá las caras con el Torreense, campeón de la Copa de Portugal y que milita en segunda división; el Crystal Palace, ganador de la Conference League y visitará el estadio de la Juventus. Además, se enfrentará al Lyon y Bournemouth, entre otros.

Los celtistas, por su parte, recibirán a la Juventus, visitarán el Vélodrome para jugar contra el Marsella y se enfrentarán contra el campeón de Escocia, el Celtic. Además, se verán las caras contra el Bournemouth, entre otros.

El sorteo ha decidido que los dos equipos españoles de la Europa League jueguen contra la Juventus, el Union SG, el Bournemotuh y el Lillestrom.

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo -vuelve a la competición tras ganar la Copa del Rey 2025-26- se medirá a Olympique de Lyon (casa), Juventus (fuera), Viktoria Plzen (casa), Union Saint-Giloise (fuera), Bournemouth (casa), Crystal Palace (fuera), Torrense (casa) y Lillestrom (fuera).

Por su parte, el Celta de Claudio Giráldez -repite por segundo curso seguido en la competición tras haber llegado a cuartos en la edición pasada- tendrá que enfrentarse a Juventus (casa), Olympique de Marsella (fuera), Union Saint-Giloise (casa), Celtic de Glasgow (fuera), Bournemouth (casa), Omona (fuera), Lillestrom (casa) y Beer Sheva (fuera).

Serán cuatro partidos en casa y otros cuadro a domicilio y ambos equipos de hecho 'comparten' hasta cuatro de sus ocho contendientes, la mitad, para este camino que pretenden culminar con la clasificación hacia la ronda de eliminatorias.

La primera jornada de la fase liga de la UEFA Europa League tendrá lugar el miércoles 16 y el jueves 17 de septiembre, coincidiendo con la jornada 6 de La Liga.

El 𝐆𝐞𝐭𝐚𝐟𝐞 ya conoce a sus rivales en la Fase Liga de la @Conf_League.#UECL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/BhwXYBFJ0G — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 28, 2026

En la Conference League, el Getafe de José Bordalás tendrá varios escollos que superar dentro de los grandes nombres de la competición.

El conjunto azulón recibirá en el Coliseum al Brighton, Lugano y el Inter Escaldes andorrano.

Por su parte, visitará tierras holandesas para enfrentarse, como en la pasada participación azulona en Europa, al Ajax, además de viajar hasta Rumanía para jugar contra el U. Craiova. Los del sur de la Comunidad de Madrid se desplazarán a Georgia para medirse al Iberia tbilisi.