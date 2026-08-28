Álvaro Morata regresa al fútbol español para jugar en Segunda División con el CD Leganés

Un ilustre para la Segunda División española. Álvaro Morata jugará esta temporada en el Club Deportivo Leganés en calidad de cedido por el Como italiano que dirige Cesc Fàbregas.

El madrileño se había quedado sin sitio en el conjunto transalpino, que esta temporada va a jugar incluso Champions League después de su deslumbrante pasado curso, así que a última hora del mercado ha encontrado acomodo muy cerca de casa.

"Hola pepineros, ya estoy aquí", dijo el propio Álvaro Morata a través de las redes sociales del club mientras terminaba de estampar una camiseta con su nombre. Llevará el 21 a la espalda el ex del Real Madrid y del Atlético de Madrid.

"Con más de seiscientos partidos y más de doscientos goles como profesional, llega a Butarque uno de los mejores delanteros españoles de las últimas décadas", comenzó esgrimiendo el CD Leganés en su comunicado oficial de bienvenida.

Morata llega al conjunto madrileño cedido por una temporada, pero el CD Leganés se guarda una opción de compra al final del curso en caso de que quiera hacerse con sus servicios en propiedad.

El regreso a España

Álvaro Morata regresa al fútbol español dos años después de su salida del Atlético de Madrid. Desde que se marchó del Metropolitano hasta ahora el delantero ha pasado por las filas del AC Milan, Galatasaray y el Como.

Se trata de un refuerzo de lujo para el Leganés, todo un campeón de Europa que a sus 33 años recala en una Segunda División que también se ve revalorizada.

El conjunto pepinero, que la temporada pasada pasó muchos apuros para mantener la categoría, sueña este año con estar en la pelea por volver a Primera División. Por el momento, el conjunto de Rubén Albés no ha comenzado con mal pie, con una victoria y un empate en las dos primeras jornadas.

Morata llega con un amplio palmarés a sus espaldas y en la recta final ya de su carrera deportiva. Campeón de Europa en 2024 y de la Nations League en 2023 con España, el madrileño también ganó dos Champions League, dos Ligas, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey y un Mundial de Clubes con el Real Madrid.

Además, con la Juventus fue dos veces campeón de la Serie A, triple campeón de la Copa de Italia y una vez campeón de la Supercopa de Italia. Con el Milan ganó otra Supercopa de Italia, con el Galatasaray una Copa de Turquía y con el Chelsea una FA Cup y una Europa League.