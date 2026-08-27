La UEFA prepara una querella contra Infantino por presunta gestión desleal por intentar privatizar el Mundial

Gianni Infantino sigue contra las cuerdas. La UEFA está preparando una querella contra el presidente de la FIFA por presunta gestión desleal ante su proyecto (fallido) de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que pretendía comercializar sus competiciones con la entrada de capital privado.

La información, publicada por la agencia EFE, añade que el organismo europeo ha pedido permiso a un tribunal federal de Estados Unidos para tener acceso a los documentos de la firma de inversión de Joshua Kushner, para su uso en una denuncia prevista en Suiza.

Una organización europea asegura que está "preparando acciones penales en Suiza contra Infantino y, posiblemente, contra otros responsables y asesores de la FIFA por presunta gestión desleal".

La iniciativa judicial se produce mientras la UEFA mantiene la presión sobre Gianni Infantino para que abandone la presidencia de la FIFA.

Los ejecutivos del organismo y los máximos responsables de las federaciones europeas se reunieron en Montecarlo para analizar los próximos pasos en su enfrentamiento con el organismo rector del fútbol mundial.

El pasado mes, la UEFA amenazó con romper sus vínculos comerciales y deportivos con la FIFA en respuesta al intento de Infantino de vender el 20% de los derechos comerciales de la organización en una operación valorada en 4.000 millones de dólares.

Aunque el dirigente suizo acabó retirando el plan tras las críticas recibidas desde distintos sectores del fútbol y reconoció que la iniciativa se había gestionado de forma inadecuada, la UEFA ha mantenido su ofensiva contra el presidente de la FIFA con el objetivo de forzar su salida.

En paralelo, Joshua Kushner, consejero delegado de la firma de inversión Thrive Capital, es hermano de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump y antiguo asesor de Donald Trump.

Reunidas en Mónaco, con motivo de los sorteos de la Champions, la Europa League y la Conference y también para decidir este jueves levantar el boicot a las competiciones de la FIFA, las federaciones europeas se muestran partidarias de evitar en los comicios un enfrentamiento directo entre FIFA y UEFA.

Desde esta última se vería con buenos ojos una candidatura del actual presidente de la CONCACAF, el canadiense Victor Montagliani, exfutbolista, en el cargo desde 2016 y vicepresidente de la FIFA, quien ha sido muy crítico con Infantino y su idea de privatizar una parte de la explotación comercial de competiciones como el Mundial.

Recientemente, Montagliani pidió por carta a Infantino, pero sin éxito, que no asistiera a un torneo juvenil sub-14 en la República Dominicana, para evitar que la crisis de gobernanza de la FIFA eclipsara el evento, muy importante, en su opinión, para el desarrollo del fútbol juvenil.

Infantino habla con Ceferin. REUTERS

La CONCACAF, junto a la UEFA y la Confederación Asiática (AFC) son las más críticas, aunque se han abierto brechas. En la primera, la Federación de México, una de las organizadoras del último Mundial con Estados Unidos y Canadá, ha respaldado la gestión del dirigente suizo y, en la segunda, Catar y Mongolia también se han desmarcado del rechazo de Asia.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Africana (CAF) han respaldado, por contra, a Infantino y Oceanía ha acogido con satisfacción la retirada por parte de este de su idea, originaria de la crisis, de vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial, que ha quedado paralizada.