Mourinho contra su pasado, el Barça ante dos de sus leyendas y el Atleti más 'nórdico': alicientes del sorteo de la Champions

Fotomontaje de las curiosidades que ha dejado el sorteo de la Champions.. EE

El sorteo de la Champions League ha dejado grandes enfrentamientos para los equipos españoles, pero también varias curiosidades que van mucho más allá de los simples emparejamientos.

El azar ha provocado reencuentros con antiguos entrenadores y jugadores, enfrentamientos contra rivales que ya forman parte de la historia reciente de algunos clubes y coincidencias especialmente llamativas.

Una de las historias más llamativas la protagonizará José Mourinho, que se reencontrará con el Inter de Milán y la Roma, dos clubes que dirigió y con los que consiguió levantar títulos europeos.

El Real Madrid se medirá al Inter en el Santiago Bernabéu y visitará a la Roma. Mourinho conquistó la Champions con el conjunto italiano en 2010, completando además un histórico triplete.

Con la Roma, el portugués también hizo historia al ganar la Conference League en 2022, el primer título europeo del club. Ahora tendrá enfrente a sus dos antiguos equipos defendiendo al Real Madrid.

Mourinho levantando la Champions con el Inter. UEFA

Pero el conjunto blanco también se reencontrará con el Shakhtar Donetsk, un rival habitual en los últimos años. Será la novena vez que ambos equipos se enfrenten en la Champions.

En los ocho precedentes anteriores, el Real Madrid suma cinco victorias, un empate y dos derrotas. El último enfrentamiento tuvo lugar en la temporada 2022/23, con una victoria madridista y un empate.

Los reencuentros del FC Barcelona

El sorteo también ha dejado varios reencuentros especiales para el Barcelona. El conjunto azulgrana se enfrentará al PSG de Luis Enrique, vigente campeón de Europa, y al Como de Cesc Fàbregas.

El duelo ante los franceses tendrá un componente especial por el pasado de Luis Enrique en el banquillo azulgrana. El técnico asturiano dirigió al Barça entre 2014 y 2017, conquistando nueve títulos, incluida una Champions.

Pedri, Dani Olmo y Ferran Torres hablan con Luis Enrique antes del partido. EFE

Ahora, el entrenador español estará al frente del PSG, precisamente el equipo que ganó las dos últimas ediciones de la máxima competición europea. Además, Ferran Torres volverá a la que fue su casa tras salir en este mercado de fichajes.

También habrá reencuentro con Cesc Fàbregas. El centrocampista formado en La Masia fue jugador del Barcelona entre 2011 y 2014 y ahora dirige al Como, debutante en esta Champions.

El equipo italiano visitará al Barcelona, por lo que Fàbregas regresará a la que fue su casa durante tres temporadas. Un sorteo que ha vuelto a cruzar al Barça con dos nombres muy ligados a su historia.

También será especial el partido contra el Manchester City. Los dos llevaban diez años sin enfrentarse en la Champions, desde los duelos de la fase de grupos de la temporada 16/17.

Pep Guardiola, emocionado en su despedida del Manchester City. Europa Press

Pero esta vez habrá una diferencia importante. Pep Guardiola ya no estará en el banquillo del City después de poner fin a una década al frente del conjunto inglés. Su lugar lo ocupa ahora Enzo Maresca.

Rivales nórdicos para el Atleti

El Atlético de Madrid también tiene una curiosidad especial en su calendario. El conjunto rojiblanco se enfrentará a dos equipos noruegos durante esta fase liga, Viking y Bodø/Glimt.

El primero visitará el Metropolitano, mientras que el Atlético tendrá que desplazarse hasta Noruega para enfrentarse al Bodø/Glimt. Dos destinos poco habituales para el conjunto rojiblanco en la Champions.

Los jugadores del Atlético, cabizbajos tras perder contra el Bodo Glimt. Reuters

Además, el duelo contra el Bodø/Glimt tendrá un componente especial, ya que ambos equipos se enfrentaron también en la anterior edición de la competición. El conjunto noruego consiguió entonces imponerse al Atlético en Madrid por 2-1.

Así, el sorteo ha colocado a dos clubes noruegos en el camino del Atlético, que tendrá que afrontar dos desplazamientos y condiciones completamente diferentes a las habituales en Europa.