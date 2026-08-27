Mourinho da con la tecla y el Bernabéu se rinde a sus estrellas: la gran noche de Mbappé, Vinicius y Bellingham

Mbappé y Vinicius se abrazan tras un gol contra la Real Sociedad. EFE

Mourinho regresó al banquillo del Bernabéu 13 años después y lo hizo bajo el aplauso atronador de un Coliseo blanco a reventar que presenció el primer partido de su nuevo Real Madrid. Una noche mágica donde las estrellas blancas brillaron con luz propia.

El técnico luso mantuvo el plan que le dio frutos ante el Espanyol y puso de inicio a su tridente mágico Mbappé-Vinicius-Bellingham. Una combinación que nunca ha fluido a la perfección en los dos últimos años, pero parece que será distinto con Mourinho.

Todos brillaron, se repartieron bien los espacios, conectaron con éxito en varias ocasiones y se retroalimentaron para golear la victoria frente a la Real. Firmaron una actuación sobresaliente y acabaron retirándose del campo con una cerrada ovación del respetable.

Bellingham se abraza con Mourinho tras su partido contra la Real Sociedad. EFE

Mourinho parece haber dado con la tecla. Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero lo visto sobre el tapete del Bernabéu invita al optimismo.

De pitos a aplausos

Quien tuvo la noche más cambiante fue Vinicius Jr. El brasileño, quien ha protagonizado un culebrón durante todo el verano con su renovación, volvió a escuchar tímidos silbidos durante la primera parte.

Errático en los controles, en la definición, en el desborde... le costó un mundo y más generar peligro en los primeros compases. Sin embargo, lejos de hacerse pequeño, se rebeló ante la situación hasta marcar un gol y repartir una asistencia.

Vinicius se señala el escudo tras marcar un gol. REUTERS

En su tanto, el tercero de la noche, tan solo tuvo que empujar el cuero a la red desde el área pequeña. En la celebración, después de agradecer a su amigo Jude, se giró a la grada y se besó el escudo señalando que es aquí, en el Real Madrid, donde quiere estar.

Minutos después, filtró un pase medido a Mbappé que acabó con el hat-trick del francés con una preciosa picada por encima de Álex Remiro.

En plena forma

Si Vinicius fue de menos a más, el partido de Bellingham y Mbappé fue sublime de principio a fin. Fueron los últimos en incorporarse al grupo en la pretemporada, pero han llegado en un estado de forma muy alto.

Bellingham ya marcó un gol frente al Espanyol, pero subió su nivel ante los de Matarazzo. Tan solo falló dos pases, completó tres regates y firmó dos asistencias de gol.

El inglés es una pieza fundamental para Mourinho. Con libertad para moverse por delante del doble pivote, cayendo a la banda izquierda, bajando a recibir... Bellingham hace uso de su físico privilegiado para abarcar muchas fases del juego.

Contra la Real vivió una conexión especial con Mbappé. Ambos protagonizaron uno de los mejores goles del partido con una pared entre una maraña de defensores vascos que acabó con gol del francés.

🚨🇪🇸 KYLIAN MBAPPE GIVES REAL MADRID THE LEAD!



Real Madrid 2-1 Real Sociedad.https://t.co/bFCuqmmNqlpic.twitter.com/eLiCFTvhNo — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 26, 2026

El '10' blanco ha comenzado la temporada igual que el año pasado. Se quedó sin ver puerta contra el Espanyol, pero se desquitó con tres goles en su estreno en el Bernabéu. Y pudieron ser más.

Demostró estar muy por encima del resto de jugadores y bien pudo mandar el balón a guardar en otras dos ocasiones si no llega a ser porque sus disparos salieron demasiado centrados.

Se fue con el balón a casa y con una sonrisa radiante. Lo hicieron los tres, las estrellas de un Real Madrid que brilló por primera vez esta temporada. Próxima parada, el Málaga este domingo 30 también en el Bernabéu.