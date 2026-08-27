Lamine Yamal, 19 años: "Mis padres han conseguido tenga regalos en Reyes sin dinero. Es algo que no podré devolverles"

Lamine Yamal echó la vista atrás para recordar su infancia y, sobre todo, el esfuerzo que hicieron sus padres para que pudiera cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

El jugador del Barcelona ha hablado en varias ocasiones de sus orígenes y de las dificultades económicas que atravesó su familia cuando todavía era un niño que comenzaba a destacar jugando al fútbol.

“Cuando no tienes dinero es muy difícil hacer muchas cosas”, reconoció Lamine Yamal al recordar aquellos años. Una frase con la que pone en valor todo lo que sus padres hicieron para que él pudiera disfrutar de oportunidades que no siempre estaban al alcance de su familia.

Entre esos recuerdos aparecen momentos tan cotidianos como los regalos de Reyes o los entrenamientos de fútbol. Para el internacional español, poder disfrutar de esas cosas durante su infancia fue posible gracias al esfuerzo de sus padres.

“Mis padres han conseguido hacer todo eso. Jugué al fútbol, tuve regalos de Reyes”, recordó el futbolista. Una reflexión que demuestra la importancia que tuvieron sus progenitores durante los primeros años de su vida.

Lamine Yamal en un partido de España. GTRES

Lamine Yamal sabe que detrás de su llegada a la élite hubo mucho más que talento. Sus padres tuvieron que realizar sacrificios para que pudiera continuar jugando al fútbol y desarrollando unas condiciones que ya llamaban la atención desde pequeño.

El extremo azulgrana no olvida tampoco el contexto del que procede. Su historia está ligada a Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció y donde comenzó a construir el camino que le llevaría hasta La Masia.

Allí empezó a destacar con el balón hasta convertirse en una de las grandes promesas de la cantera del Barcelona. Su progresión fue meteórica y terminó llegando al primer equipo con apenas 15 años.

Desde entonces, su carrera ha cambiado por completo. Ha ganado títulos, se ha convertido en internacional con España y es ya una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Lamine Yamal en rueda de prensa. REUTERS/Hannah Mckay

También su situación económica es ahora completamente diferente a la de aquellos primeros años. Sin embargo, el jugador insiste en que no olvida todo lo que tuvo que hacer su familia para que pudiera llegar hasta aquí.

Por eso, cuando habla de su infancia, Lamine Yamal pone el foco en sus padres y en todo aquello que hicieron por él. “Es algo que nunca podré devolverles”, admitió.

Una frase que resume la importancia que tuvieron sus padres en su camino hacia el fútbol profesional y que muestra que, pese a la fama y el éxito alcanzados, el futbolista sigue teniendo muy presentes sus orígenes.