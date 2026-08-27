El Barça renuncia a homenajear a los campeones del mundo para no molestar a los 'indepes' que claman contra la Policía

Los aficionados del Camp Nou no verán la Copa del Mundo. Ni tampoco aplaudirán a los ocho jugadores de su plantilla que contribuyeron a que España saliera campeona del último Mundial. Así lo han decidido Joan Laporta y su junta directiva al considerar que el homenaje no llega "en el momento más adecuado".

En lugar de festejar el título, las entidades 'culturales' Òmnium, ANC y Penyes repartirán a las puertas del estadio barcelonés 10.000 banderas independentistas. Un "acto de exaltación de la estelada", en palabras de Joan Laporta, que el club respetará pero del que no participará durante el encuentro frente al Athletic Club.

El regreso a la actividad del Barça y del Athletic Club este pasado fin de semana tras la victoria de España en el Mundial ha servido para dejar en evidencia a Pedro Sánchez.

The president, @JoanLaportaFCB , looks at the latest developments at Barça 🗣️ pic.twitter.com/MTLZIhAzep — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2026

Si bien la victoria de la Selección se considera un catalizador para unir a los españoles de la misma forma que sucedió con el triunfo de 2010 tras el gol de Andrés Iniesta, la realidad es bien distinta al convencimiento del presidente del Gobierno de que, desde su llegada a la Moncloa "es ver cómo en Cataluña prima la convivencia y no la confrontación".

La "exaltación de la estelada" no sólo sustituye al homenaje a los 8 campeones del mundo culés (Joan García, Cubarsí, Eric García, Gavi, Dani Olmo, Rodri, Pedri y Lamine Yamal). También los iguala ideológicamente con los agentes de policía que el pasado fin de semana reprimieron a un aficionado barcelonista antes del encuentro con el Elche por intentar colar un bandera separatista en el Martínez Valero -a día de hoy están prohibidos los símbolos políticos en las gradas de los estadios españoles en partidos de Liga-.

🇪🇸 Marlaska ordena investigar y abrir un expediente disciplinario a los Policías que cargaron contra un aficionado del Barça en el partido contra el Elche pic.twitter.com/ExBKUJRhS4 — Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) August 24, 2026

Los agentes le quitaron la bandera independentista y agredieron a un joven seguidor del Barça cuando este iba a entrar al estadio. Mientras el aficionado pedía explicaciones, la reacción de los agentes fue violenta. El seguidor dio varios puñetazos a uno de los agentes y volvió a ser golpeado por más policías.

La polémica se produjo cuando, una vez reducido y en suelo, uno de los uniformados le propinó un codazo. La Policía Nacional ha abierto una investigación interna para aclarar lo ocurrido y si hubo un uso desmedido de la fuerza en la intervención.

La estelada, una forma de pensar

"La estelada representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes. De hecho, yo diría que España se define como un Estado democrático y de derecho, donde la libertad de expresión está dentro de los derechos fundamentales de la Constitución española y la estelada, en este sentido, está en el marco de la libertad de expresión", argumentó Laporta.

Así, el presidente del Barça reivindicó que la estelada "expresa los anhelos de libertad y la voluntad de ser libres de muchos culés y catalanes" y consideró que debe ser respetada porque, a su juicio, representa una forma de expresión pacífica.

Esto supone un vuelco en la postura política de Joan Laporta, quien recupera al Fútbol Club Barcelona más independentista tras haber confesado hace tan solo seis semanas que iba con España en el Mundial, cuando siempre había manifestado no alegrarse de los triunfos de la Roja.

En este 2026, el máximo mandatario del club azulgrana sorprendió dejándose ver por Dallas para presenciar el partido de semifinales ante Francia. Su aparición confrontó radicalmente con sus declaraciones de marzo en 'El Partidazo' de la Cadena COPE, cuando reconoció que él "no disfrutaba con los partidos del combinado nacional y que solo se alegraría por la gente que sí lo hacía".

A mediados de julio, a su llegada al hotel de concentración en Dallas, rodeado de medios de comunicación, Laporta justificó su viaje afirmando que "es el momento de estar y dar apoyo al equipo" en un compromiso que calificó de complicado.

Barça-Athletic

El Barça recibirá al Athletic Club, cuya afición se mostró dividida el momento en el que Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams saltaron al campo con la copa de campeones del mundo. Una parte de los seguidores rojiblancos pitaron y se quejaron, mientras la otra aplaudió. Una fractura como la situación política.

La mayor parte de la grada de animación se posicionó en contra del homenaje. Un grupo de socios compromisarios, reunidos en asociación reglada, también había dado su opinión contraria al acto hace varios días.

El homenaje del @AthleticClub y de San Mamés a los campeones del mundo 🔴⚪



Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams y Luis de la Fuente... SOIS LEYENDA 👏🏻#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/SfGMjLTk0d — DAZN España (@DAZN_ES) August 22, 2026

En el comunicado que emitieron pidieron que el club no mostrara imágenes de los futbolistas y que no fueran con la camiseta rojiblanca. De hecho, no hubo ninguna referencia en los videomarcadores con imágenes del Mundial.

Los reacios con el homenaje a los campeones del mundo corearon a Euskal Herria cuando los jugadores salieron con la copa del Mundial. Además, también hubo más de una ikurriña en la grada.

"Siento pena"

Desde el palco de San Mamés, Luis de la Fuente fue testigo del amargo recibimiento que sus jugadores recibieron por parte de la afición: "Siento pena, así de claro".

El seleccionador no entendió el gesto hacia los internacionales: "Que consigan un hito de la dimensión de ser campeones del mundo en su club, unos futbolistas que están formados en Lezama y en Vizcaya, demuestra que el fútbol es espectáculo, es unión".

"Hay otra cosa que también me enseñaron, que es el respeto. Eso no se puede perder nunca. Si todos partimos de la base del respeto, seguro que la convivencia va a ser absolutamente factible y fácil", señaló el riojano.