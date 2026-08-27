El Barça brinda a su afición una gran victoria frente al Athletic Club el día de la "exaltación de la estelada" y del debut de Rodri

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Hay cosas que nunca cambian y que el Barça ha hecho del Spotify Camp Nou un fortín infranqueable es una de ellas. Son ya 15 victorias consecutivas y la racha que comenzó ante el Athletic Club ha continuado contra los leones [Así vivimos la victoria del Barça ante el Athletic Club].

Eso sí, los de Hansi Flick jugaron con fuego y estuvieron a punto de pagarlo. A falta de un cuarto de hora para el final, Oihan Sancet dejó durante unos segundos a los aficionados azulgranas sin respiración cuando su disparo desde la frontal del área se estrelló en el palo.

Es el riesgo que se asume por no cerrar los partidos, porque hasta el gol de Fermín en el 82, la victoria del Barça dependía de un único gol, el de Raphinha en la primera parte.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Raphinha. Reuters

No cerró antes el partido el vigente campeón y no serán por ocasiones: Unai Simón fue el mejor de su equipo y uno de los mejores del partido, mientras que la madera también contribuyó a que el encuentro estuviese abierto hasta el final.

Con esa emoción de que cualquier cosa puede pasar llegó el debut de Rodri, quien saltó al terreno de juego sustituyendo a Marc Bernal y recibió la ovación del respetable de la que ya es su nueva afición.

Unos aplausos que no pudieron recibir sus otros siete compañeros que hace poco más de un mes ganaron el Mundial. Fue la consecuencia a la decisión de Laporta: se sustituía el homenaje a los campeones del mundo en lugar de un "acto de exaltación de la estelada".

El despliegue de las banderas independentistas cuando empezaba a sonar el himno y los futbolistas saltaron al terreno de juego es la respuesta del Barça al "anhelo de libertad" que la Policía Nacional privó a un joven aficionado el pasado domingo en el Martínez Valero.

El Barça llena el Camp Nou de esteladas Carlos Serrano

Exigió el Athletic al Barcelona con una presión voraz y planteó un toma y daca entre dos equipos muy verticales, sin miedo a encajar. Y el equipo de Flick -reconocible con las novedades de Pau Cubarsí, Pedri y Anthony Gordon- tardó veinte minutos en tomar las riendas del encuentro.

Un zurdazo de Lamine repelido por una manopla providencial de Unai Simón activó al conjunto azulgrana, que, pocos minutos después, volvió a rozar el tanto con un testarazo que tocó al palo de Raphinha.

Con Pedri al volante de la nave, Fermín agitando el árbol en la mediapunta y Lamine, todavía falto de forma, amenazando con su talento por la banda, los locales merodeaban el área rojiblanca buscando un gol que llegó en el minuto 29, obra de Pedri, pero que fue anulado por fuera de juego previo del delantero de Mataró.

En éstas, el Athletic avisó a la contra, con una contra ejecutada por Iñaki Williams que fue neutralizada por Xavi Espart, que fue amonestado. Los jugadores del Athletic pidieron la expulsión del canterano al interpretar que era el último hombre de la zaga.

Raphinha ejerce de líder

La resistencia de los leones terminó en el minuto 37. Pedri agarró el balón y trazó un pase vertical perfecto que cazó Raphinha, certero en el desmarque y fantástico en la definición. El brasileño marcó una diana propia de un delantero centro de altísimo nivel tras regatear a Unai Simón y empujar el balón a la red sin oposición.

Antes del descanso, el portero titular de la Selección volvió a frustrar el tanto de Lamine, cuyo disparo se topó con el hombro de su compañero en el combinado nacional.

En la reanudación, el Barcelona continuó con su plan. Pedri, omnipresente en la zona ancha, controló el juego proactivo del Athletic a la espera de los desmarques de Raphinha y los destellos de Lamine Yamal, que estrelló un balón al larguero, y Fermín López.

Terzic oxigenó al equipo dando entrada a Berenguer y Robert Navarro, mientras Flick sorprendía sustituyendo a su ariete por Rodri. Pese al vendaval de juego, el gol azulgrana no llegaba, y el Athletic se estiró buscando el empate mientras avanzaban los minutos. Sancet asustó a los aficionados locales con un trallazo lejano escupido por el poste.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Fermín. Reuters

Pero las opciones del equipo de Terzic se desvanecieron con el tanto de Fermín, que remató a placer una ‘asistencia’ de Aymeric Laporte. Unai Simón, esta vez, ya estaba vencido.

Tercer gol del mediapunta andaluz en los dos primeros partido de Liga, los mismos que suma Raphinha, que junto a la luz que aportó Pedri acabaron con la resistencia del Athletic Club de Unai Simón, que sigue sin puntuar en esta liga.

Ficha técnica del partido:

2 - Barcelona: Joan García; Eric (Koundé, min.80), Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Bernal (Olmo, min.63), Fermín, Pedri (Cancelo, min.85); Lamine Yamal, Raphinha (Rodri, min.63), Gordon (Adeyemi, min.80).

0 - Athletic Club: Unai Simón; Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko (Boiro, min.70); Jauregizar (Gerenabarrena, min.70), Canales; Williams (Berenguer, min.60), Sancet, Williams Jr (Navarro, min.60).; Guruzeta (Djaló, min.81).

Goles: 1-0, min.37: Raphinha. 2-0, min.82: Fermín.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Xavi Espart (min.27) por parte del Barça y a Gorka Guruzeta (min.48), a Johaneko (min.61) por parte del Athletic Club.

Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Spotify Camp Nou ante 59.326 espectadores. Hicieron entrega a Joan García y Lamine Yamal del Trofeo LaLiga Fantasy. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los socios y socias del FC Barcelona fallecidos el pasado curso.