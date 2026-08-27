El Atlético se cierra en banda para no vender a Julián Álvarez al Barcelona: "Nuestro jugador comprenderá la decisión"

Cada vez que habla, el Atlético de Madrid es más tajante con respecto al tema de Julián Álvarez. El delantero argentino se puede olvidar a ciencia cierta de jugar en el Fútbol Club Barcelona esta temporada porque el club colchonero no negociará ningún traspaso con la entidad culé.

Fue muy claro el equipo rojiblanco en un nuevo comunicado que emitió en la mañana de este mismo jueves. El Consejo de Administración se pronunció públicamente para respaldar la postura mostrada ya inicialmente por parte del club de no negociar el traspaso del delantero.

"Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona", comenzó diciendo el escrito.

Respaldo unánime del Consejo de Administración a la estrategia del club.



No se negociará el traspaso de Julián Alvarez al FC Barcelona.



ℹ️ https://t.co/JvIMjddRvd — Atlético de Madrid (@Atleti) August 27, 2026

El Atleti se mostró abierto "a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes", un dardo directamente dirigido al Fútbol Club Barcelona, de quien considera que no ha tenido ninguna de estas consideraciones en cuenta al tratar de fichar a Julián Álvarez.

"Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”, completó el Consejo de Administración de manera incontestable.

Un mensaje a Julián Álvarez

En este comunicado el club aprovechó además para mandarle un claro recado a Julián Álvarez, que ya se ha ausentado de las dos última sesiones de entrenamiento al sentirse "indispuesto".

Así, el Atlético escribió que está "convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión" de no ser traspasado al Barcelona después de las maniobras orquestadas por el club culé.

Además, confió en que Julián se centrará "en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores".

La guerra sigue abierta. El futbolista no se entrena con el Atlético, pero ya sabe que no jugará de ningún modo en el Barcelona y que no podrá cumplir así su "sueño". El club, mientras tanto, le ha dejado claro que cuenta con él y que es jugador colchonero a todos los efectos.