Arsenal e Inter para el Madrid, City y PSG para el Barcelona: el bombo de la Champions dicta el camino de los españoles

La Champions League ya tiene su calendario de la fase liga definido. El sorteo dibujó los primeros partidos de la nueva edición y dejó auténticos partidazos en los que los equipos españoles aparecen implicados.

Así, el Real Madrid se medirá durante el primer tramo de la competición a otros favoritos como el Arsenal o el Inter de Milán, mientras que el FC Barcelona también protagonizará partidos de enjundia ante el Manchester City o el Paris Saint-Germain.

El Atlético de Madrid tendrá en el Liverpool, el Bayern de Múnich y el Manchester United a sus contrincantes más complicados, por lo que el equipo de Simeone tendrá que evitar pinchazos inesperados en el resto de encuentros.

Thierry Henry saca la papeleta del Real Madrid. EFE

El Villarreal, quizás el equipo más maltratado por el bombo, jugará ante PSG, el Liverpool o el United, mientras que el Real Betis tendrá que hacer frente al Arsenal o el Bayern como rivales más complicados.

Arsenal e Inter para el Real Madrid

El bombo se portó relativamente bien con el Real Madrid para esta fase Liga de la Champions League. Conscientes de que siempre tendrán que caer al menos un par de rivales de entidad, el equipo de José Mourinho se tendrá que enfrentar a dos aspirantes al título como el Arsenal (en Londres) y el Inter de Milán (en el Bernabéu).

El resto de contrincantes, sin embargo, no asustan tanto sobre el papel. El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al PSV, el Leipzig y el LASK Linz en lo que se presupone que deberían ser tres victorias relativamente cómodas del conjunto blanco.

El resto de salidas de los merengues serán a Roma para que Mourinho se vea las caras con uno de sus exequipos, a Ucrania para jugar con un viejo conocido como el Shakhtar Donetsk y al infierno griego para medirse al AEK de Atenas.

Tres 'granos' para el Barça

El Fútbol Club Barcelona va a tener que afinar su estado de forma especialmente en tres de sus ocho partidos de esta fase liga de la Champions League.

El bombo deparó que los culés se tendrán que enfrentar a dos grandes 'cocos' como el Manchester City en el Camp Nou y el Paris Saint-Germain a domicilio. Además, también tiene trampa el duelo ante el Aston Villa de Unai Emery, aunque los catalanes contarán con la ventaja de jugar en casa. Todo ello en busca de las eliminatorias y de romper un maleficio con la Champions que dura más de una década.

El Camp Nou también verá en esta fase inicial los encuentros ante el Feyenoord y el Como italiano, un partido especial por el regreso de su entrenador, Cesc Fàbregas, a la que fue su casa. Las salidas de los culés serán para visitar al Sporting de Portugal, al Galatasaray y al modesto Sabah, equipo de Azerbaiyán.

El Atlético, a Anfield de nuevo

Con Julián Álvarez o no en su plantilla, el Atlético de Madrid tendrá que exigirse su mejor versión para enfrentarse a tres equipos con mucha solera en el viejo continente.

El Metropolitano vivirá grandes duelos contra el Bayern de Múnich o contra el Manchester United, mientras que los colchoneros volverán a visitar Anfield, que le trae buenos recuerdos de la época previa a la pandemia.

Mucho más asequibles serán los otros cinco enfrentamientos de esta fase liga, aunque los colchoneros no deberán confiarse ya que en los años anteriores han protagonizado algún pinchazo inesperado. Así, los de Simeone jugarán en casa ante el Fenerbahce o el modesto Viking, y visitarán al PSV; el Stuttgart o la revelación del año pasado, el Bodo/Glimt.

Un sorteo delicado para el Betis

A ilusión no va a ganar nadie al Real Betis en el año de su regreso a la máxima competición continental, y espera no pagar la novatada el conjunto verdiblanco porque el bombo le ha dejado enfrentamientos muy complicados.

Va a tener que sudar el equipo de Pellegrini, especialmente en los duelos ante el Arsenal (en el Benito Villamarín) y ante el Bayern de Múnich (en Alemania).

Pero más allá de estos dos 'cocos', los andaluces también tendrán que emplearse a fondo en su visita al Borussia Dortmund o en su partido en Heliópolis contra el Oporto. Las visitas al Lille o al Slovan de Bratislava no serán tampoco sencillas, como los duelos ante el Como y el Feyenoord en Sevilla.

Muy difícil para el Villarreal

Quizás con quien se portó peor el bombo fue con el Villarreal. 'El Submarino', que el año pasado protagonizó una actuación muy lejos de lo esperado y terminó sin victorias esta fase liga, tendrá que espantar todos los fantasmas de la temporada pasada porque se medirá a varios 'cocos'.

El estadio de La Cerámica recibirá al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, y también al Manchester United, otro equipo que pondrá las cosas muy difíciles. Por si fuera poco, los hombres de Íñigo Pérez tendrán que viajar hasta Inglaterra para enfrentarse al Liverpool.

No son menos importantes los duelos del Villarreal ante el Borussia Dortmund fuera de casa y contra el Nápoles como local. Tan sólo ofrece algo de tregua el calendario con las visitas al Fenerbahce y el Slavia de Praga, y el partido en casa ante el Sabah.