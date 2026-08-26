El Real Madrid se apunta a MadRing y se convierte en nuevo patrocinador de la carrera de Fórmula 1 en España

El Real Madrid se ha convertido en uno de los nuevos aliados del Gran Premio de España de Fórmula 1, que celebrará su primera edición en Madrid del 11 al 13 de septiembre.

El club blanco se incorpora al evento como Local Event Supporter, una figura de colaboración con la organización que refuerza el vínculo entre una de las instituciones deportivas más importantes de la capital y la llegada de la Fórmula 1.

La relación tiene además un componente geográfico evidente. El circuito de MadRing se encuentra en Valdebebas, a apenas 200 metros de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El acuerdo permitirá al conjunto madridista poner algunas de sus instalaciones a disposición de la organización durante el Gran Premio. Además, el club tendrá presencia en diferentes espacios de hospitalidad vinculados a la carrera.

La colaboración también contará con la participación de leyendas del Real Madrid y jugadores de la primera plantilla. Entre ellos estará Thibaut Courtois, reconocido aficionado al mundo del automovilismo.

De hecho, ya se ha visto al portero del Real Madrid disfrutar del circuito montado en un superdeportivo. Algo que ha compartido a través de sus redes sociales.

La llegada de la Fórmula 1 supone además un acontecimiento histórico para la capital. Madrid volverá a albergar un Gran Premio después de más de cuatro décadas, tras la última carrera disputada en el Circuito del Jarama.

Patrocinio Real Madrid con Madring MADRING

El nuevo trazado de MadRing combina zonas urbanas y permanentes alrededor de IFEMA y Valdebebas. Cuenta con 22 curvas y largas rectas en las que los monoplazas podrán alcanzar velocidades cercanas a los 340 kilómetros por hora

El estreno tendrá lugar entre el 11 y el 13 de septiembre, con la carrera programada para el domingo 13. Será el regreso de la Fórmula 1 a Madrid después de 45 años y el comienzo de un acuerdo que contempla la celebración del Gran Premio hasta 2035.

Cucurella, Diomande, Mbappé y Konaté entrenando con el Real Madrid. Real Madrid

La alianza entre el Real Madrid y MadRing refuerza así la dimensión del acontecimiento. El club blanco se suma al proyecto aprovechando la proximidad del circuito a Valdebebas y contribuyendo a la promoción de una cita que pretende convertir a Madrid en uno de los grandes escenarios internacionales del automovilismo.

La Fórmula 1 y el fútbol vuelven a cruzarse en la capital con dos de sus grandes protagonistas unidos alrededor de un evento que marcará el calendario deportivo de Madrid.