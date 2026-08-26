Mbappé, con un hat-trick, lidera el arsenal ofensivo de un Real Madrid que se divierte en el Bernabéu ante la Real Sociedad

Mbappé, Vinicius y Bellingham firmaron uno de sus mejores partidos con un recital de goles y asistencias.

Real Madrid

R. Sociedad

Se abrió el telón de la nueva temporada del Real Madrid en el Bernabéu y la Real Sociedad fue el invitado de lujo a un espectáculo que hacía tiempo no se vivía en el templo blanco. La actuación de los hombres de Mourinho fue para quitarse el sombrero [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad].

Parecía una misión imposible quitarle el protagonismo al portugués en su regreso al Bernabéu 4.834 días después, pero el tridente formado por Mbappé, Bellingham y Vinicius se encargó de cumplir el objetivo.

Hat-trick del francés, un gol y una asistencia del brasileño, y doblete de asistencias del inglés. Se entendieron a la perfección los tres jugadores sobre los que están depositadas todas las esperanzas de que el Real Madrid haga un gran año.

Mbappé celebra con sus compañeros su segundo gol ante la Real. EFE

La tremenda cantidad de fotógrafos que se agrupaban en el área técnica de Mourinho ya denotaba que su regreso a la que durante tres años fue su casa era 'Special'. Tras el homenaje a Cucurella y Oyarzabal por el Mundial, el fútbol volvía al Bernabéu. Comenzaba el partido: luces, cámara y acción.

Cuenta el Real Madrid sus partidos por victorias en este arranque de temporada y el sello del portugués se va notando. La presión en campo contrario, el compromiso de todos los jugadores y la verticalidad apuntan a ser el ADN de este equipo.

No obstante, al portugués aún no le ha dado tiempo a mejorar los problemas defensivos que arrastra el conjunto madridista en los últimos años. Le costó abrir el marcador y en los últimos compases de la primera parte dejó escapar la ventaja que tanto había costado conseguir.

Cosas que nunca cambian

No cambian los problemas atrás, como tampoco que Mbappé es una garantía. El francés marcó su primer gol del curso tras recibir de Valverde, zafarse muy bien en el interior del área de Joan Martín y finalizar con un poderoso disparo arriba imparable para Remiro. Un gol marca de la casa.

A la segunda fue la vencida, porque en su primer remate a puerta se encontró con el portero de la Real. Tardó solamente seis minutos en meter el miedo en el cuerpo: se coló a la espalda de la defensa plantándose en el área y sacándose un disparo algo forzado y con poco ángulo que sacó Remiro con el pie.

El pichichi de la última #LALIGAEASPORTS.



El 10 del Real Madrid.



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Era el segundo disparo de un conjunto blanco que empezó el partido avisando al vigente campeón de la Copa del Rey. Sin embargo, los de Pellegrino Matarazzo no se quedaron atrás y Oyarzabal también obligó a Courtois a intervenir.

Los de Mourinho dominaban, teniendo el balón y las ocasiones. A ratos aceleraban bien la jugada en el tramo final, pero sin acabar de quitarse el ritmo cansino a ratos largos. Es el segundo partido de la temporada y se nota.

No para Bellingham, que ha empezado la temporada como un tiro. El inglés, en su posición de volante ofensivo, abarca mucho campo y eso es una bendición para Vinicius y Mbappé.

De hecho, la primera ocasión del brasileño nació con un robo del inglés, con el francés abriendo para la incursión en el área del brasileño, que libre de marca se topó en su disparo con la buena parada del portero txuri-urdin.

Dos goles en cuatro minutos

Fue creciendo el Madrid en el partido y al filo del descanso, en el minuto 40, Mbappé abría la lata. No le duró mucho tiempo la sonrisa al conjunto blanco, puesto que en tan solo cuatro minutos Sucic empató el partido.

Ochieng le ganó la partida a Konaté dentro del área en una jugada mal defendida por el francés. Eso sí, el disparo del extremo txuri-urdin salió repelido para que lo cazara un Sucic que llegó como factor sorpresa en segunda línea, el cual se sacó un poderoso zurdazo para batir a Courtois.

Carreras cerró en exceso, midió mal y llegó tarde a tapar su zona, dejando solo a Sucic para el empate. El error no pasó desapercibido para Mourinho. Apuntado en su habitual libreta y reacción inmediata. Marc Cucurella, al campo tras el descanso.

𝑪𝒐𝒖𝒓𝒕𝒐𝒊𝒔 𝒔𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝑪𝒐𝒖𝒓𝒕𝒐𝒊𝒔.



🧤🇧🇪 Reflejos belgas para interponerse en el gol de Oyarzabal. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/UiaI5aAUXD — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 26, 2026

Coincidió su entrada con una mayor incidencia en ataque del Real Madrid en banda izquierda, a la vez que Vinícius cobró protagonismo… y volvió a escuchar algunos tímidos pitos tras errores en el control e intentos de regate que quedaron en nada. Los cambiaría por cánticos a su favor minutos más tarde. Antes, los solventó Mbappé.

El francés, tras una pared con Bellingham, quien se erigió en protagonista en la segunda parte, en la frontal del área culminó la jugada con un remate potente al fondo de la portería de Alex Remiro. Doblete del galo para calmar las aguas y poner de cara a un encuentro que acabó saliéndole redondo a Mourinho.

El portugués pidió apoyo de su afición a sus jugadores, olvidando lo ocurrido la pasada temporada, y Vini lo consiguió… con un gol cuyo mérito fue de un Bellingham que demostró calidad y lucha para alargar una jugada dentro del área y servirle el balón a puerta vacía al brasileño.

Renovado hasta 2032 hace unas semanas, Vinícius celebró besándose el escudo del Real Madrid y, sobre todo, se ganó el favor de los suyos.

Vinicius celebra el gol marcado ante la Real Sociedad. Reuters

No tanto como Mbappé, también criticado al final de la pasada temporada, y quien firmó un triplete este miércoles. El último, en el minuto 80, a pase de Vinícius, picando el balón ante la salida de Remiro. De la desesperación inicial a la confianza para gustarse en la definición.

Triplete de Mbappé, gol y asistencia de Vinícius y dos asistencias de Bellingham. El tridente del que Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa no pudieron sacar todo su jugo y que ahora intenta exprimir Mourinho tuvo una efectiva puesta de largo en el Bernabéu.

Tres puntos para el Real Madrid y ninguno para una Real Sociedad que en la segunda parte no inquietó a Courtois.

Ficha técnica del partido:

4 - Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras (Cucurella, m.46): Valverde, Bernardo Silva (Carlos Espí, m. 86); Arda Güler (Brahim Díaz, m.78), Bellingham (Camavinga, m.78), Vinícius (Diomande, m. 84); y Mbappé.

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Zubeldia, m.57), Jon Martín, Luken Beitia, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel (Carlos Soler, m.66), Sucic; Ochieng (Barrenetxea, m.66), Oyarzabal (Orri Óskarsson, m.57) y Kubo (Guedes, m.74).

Goles: 1-0, m. 40: Mbappé. 1-1, m.44: Sucic. 2-1, m.59: Mbappé. 3-1, m.68: Vinícius. 4-1, m.80: Mbappé.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Álvaro Carreras (m.10) y a Konaté (m.73) y a Camavinga (m.93) por parte del Real Madrid y a Yangel Herrera (m.31), Aramburu (m.46+) y Luken Beitia (m.71) en la Real Sociedad.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports, aplazada debido a que ambos equipos tenían jugadores en la final del Mundial, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 72.226 espectadores. Antes de que se iniciase el encuentro se homenajeó a Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal, campeones del mundo con España, y se guardó un minuto de silencio en memoria de los socios del Real Madrid fallecidos en el lapso de tiempo entre la pasada temporada y la actual.