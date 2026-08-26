Julián Álvarez, ausente en el entrenamiento del Atlético con su futuro aún en el aire: Barça y Arsenal, al acecho

Julián Álvarez no ha participado este miércoles en el entrenamiento del Atlético de Madrid. El delantero argentino se ha quedado fuera de la sesión por una indisposición, según han confirmado el club rojiblanco.

La ausencia se produce en un momento especialmente delicado para el atacante, cuyo futuro continúa siendo uno de los grandes asuntos del mercado de fichajes.

Y es que después del primer encuentro entre la afición y el argentino, la situación está más tensa que nunca. El argentino fue recibido con pitos y cánticos en el Metropolitano, en el segundo partido de los colchoneros, y el club le apartó de sus compañeros al final del partido para que no hubiese ningún incidente.

Algo parecido hizo Simeone no convocando a Julián para el primer partido ya que, entre los rumores de su salida y su tardía incorporación a los entrenamientos por culpa del Mundial, el técnico consideró que no estaba apto para jugar.

Que falte ahora al entrenamiento hace que se especule todavía más con una posible salida. Aunque desde el Atlético apuntan a una indisposición como motivo de su ausencia, y no un acto de rebeldía, el contexto que rodea al argentino hace inevitable que aumenten los rumores.

Con el mercado de fichajes entrando en su recta final, cualquier movimiento alrededor de Julián Álvarez genera atención. Y más todavía teniendo en cuenta la aparición del Arsenal en la carrera por hacerse con el jugador.

Barça y Arsenal

Durante todo el verano se ha rumoreado la llegada de Julián al FC Barcelona. Los culés quieren al argentino para ocupar una posición que no tienen cubierta del todo tras la salida de Ferran al PSG. De hecho, realizaron una oferta en julio para hacerse con el jugador.

Además, el propio argentino habló durante el Mundial para presionar al Atlético y así poder salir del club rumbo a Cataluña. La respuesta de los colchoneros fue contundente, Julián no va a salir al club español bajo ningún concepto.

Julián cabizbajo durante el partido del Atlético de Madrid. Europa press

Pese a esto, los rumores no han cesado y el Barça va a intentar hasta el último minuto del mercado hacerse con el delantero.

El otro club que quiere al argentino es el Arsenal de Mikel Arteta. Los actuales campeones de la Premier League han vendido a dos de sus atacantes y quieren cubrir esos huecos con el argentino.

El club inglés puede ofrecer una gran cantidad de dinero y además, tiene jugadores que interesan al Atlético y pueden entrar en la oferta para hacer un intercambio con billetes de por medio.

Los colchoneros, de vender a Julián, lo van a hacer a un club fuera de España, que no sea un rival directo y el Arsenal es el mejor posicionado para ello.

Julián en el banquillo del Metropolitano. Europa press

El problema con este movimiento es el jugador, Julián solo quiere irse al Barcelona y no quiere volver a Inglaterra. Es por esto que la operación puede estancarse y no llegarse a producir.

La decisión la tomará el Atlético de Madrid, Julián tiene contrato y una cláusula de 500 millones de euros. Por lo que si el club colchonero no quiere venderlo, no lo hará. Aunque es verdad que la relación entre jugador y afición es muy tensa y es posible que la única solución sea una salida.

Lo que está claro es que después de todo un verano lleno de rumores, a falta de cinco días para que cierre el mercado, Julián sigue siendo jugador del Atlético de Madrid.