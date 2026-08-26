La inversión de Diego Tristán, 50 años, más allá del fútbol: un bar propio en su pueblo y gestiones desde el ámbito familiar

Diego Tristán Herrera, el delantero que hizo soñar a toda una ciudad con el Deportivo de A Coruña, ha encontrado en su tierra natal, La Algaba (Sevilla), un nuevo propósito vital tras colgar las botas en 2011. Lejos de los focos de los grandes estadios, el exinternacional español ha construido una vida empresarial y familiar que le permite mantenerse vinculado al fútbol desde una perspectiva diferente.

Uno de los pilares fundamentales de su vida post-fútbol es el bar 'No te preocupes', ubicado en su pueblo natal. Según reveló en una entrevista de 2023, este establecimiento lleva un nombre que refleja la filosofía de vida del propio Tristán: "es la frase que más se repite del mundo", comentó con su característico sentido del humor.

El bar se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos de La Algaba y representa la faceta más empresarial del exdelantero, quien ha demostrado que su talento no se limitaba únicamente al terreno de juego.

Paralelamente al negocio hostelero, Diego Tristán dirige una escuela de fútbol que cuenta con más de 400 niños inscritos. Esta iniciativa le permite "matar el gusanillo del balón" mientras transmite su experiencia y conocimientos a las nuevas generaciones de futbolistas. La escuela se ha consolidado como uno de los proyectos más importantes del exjugador en el ámbito del fútbol base, demostrando su compromiso con el deporte que le dio fama y reconocimiento internacional.

A diferencia de muchos futbolistas que atraviesan dificultades económicas tras su retirada, Tristán ha mantenido una posición financiera sólida gracias a las inversiones realizadas por su entorno familiar.

Ya en 2009, durante su etapa en el Cádiz, el delantero reconoció que su patrimonio "se multiplicó hace algunos años por las buenas inversiones realizadas desde su entorno familiar". Estas declaraciones revelan una faceta menos conocida del jugador, quien supo rodearse de un equipo de confianza para gestionar su capital de forma inteligente.

"He ganado suficiente dinero como para que mi familia viva de forma desahogada", afirmaba entonces Tristán, consciente de que su futuro económico estaba asegurado más allá de los terrenos de juego. Esta previsión le ha permitido abordar su etapa post-deportiva con tranquilidad y sin la presión económica que afecta a muchos exfutbolistas.

Con 50 años cumplidos en enero de 2026, Diego Tristán ha demostrado que la vida después del fútbol puede ser tan gratificante como la carrera deportiva. Su combinación de negocios propios, dedicación al fútbol base y gestión financiera inteligente lo convierten en un ejemplo de cómo los deportistas pueden construir un futuro sólido más allá de los estadios.