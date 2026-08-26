Fede Valverde, 28 años: "Lo que mi madre sacrificaba para que pudiese tener mi lata de Coca, ni siquiera lo sé. Es mi ídolo"

Fede Valverde recordó su infancia en Uruguay y el esfuerzo de sus padres para sacar adelante a la familia antes de que él se convirtiera en una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

El centrocampista del Real Madrid creció en Montevideo en un entorno humilde. Sus padres tuvieron que trabajar durante largas jornadas para garantizar que a su hijo no le faltara lo necesario.

Su padre trabajaba como guardia de seguridad en un casino, mientras que su madre tenía un empleo en un local de ropa. Además, buscaba ingresos extra vendiendo ropa y juguetes en diferentes ferias callejeras.

El futbolista recordó especialmente el esfuerzo de su madre: “Lo que mi madre sacrificaba para que pudiese tener mi lata de Coca, ni siquiera lo sé. Es mi ídolo”.

Para el uruguayo, aquella lata de Coca-Cola era mucho más que una simple bebida. Era uno de esos pequeños detalles que su madre conseguía ofrecerle a pesar de las dificultades económicas de la familia.

Mourinho y Fede Valverde durante un amistoso de pretemporada. Reuters

Valverde también recordó cómo acompañaba a su madre durante sus jornadas de trabajo. Ella cargaba con un carrito lleno de cajas para desplazarse hasta los lugares donde vendía sus productos.

“Todavía puedo escuchar el ruido que hacían las rueditas mientras ella empujaba un carrito enorme lleno de cajas”, recordó el futbolista, que siempre ha destacado el carácter trabajador de su madre.

Las condiciones de vida tampoco eran sencillas. El propio Valverde ha contado que llegó a dormir sobre un colchón colocado directamente en el suelo. Aquellos recuerdos forman parte de una infancia que marcó profundamente su personalidad.

Mientras sus padres trabajaban, el fútbol comenzó a convertirse en su gran pasión y también en la vía que terminaría cambiando su vida. Valverde destacó en las categorías inferiores de Peñarol y pronto llamó la atención de clubes europeos.

Tchouaméni y Fede Valverde, con el Real Madrid Reuters

En 2016 llegó al Real Madrid, aunque sus primeros pasos en España también estuvieron acompañados de dificultades. En el club blanco descubrió un mundo completamente diferente al que había conocido en Uruguay.

Sus compañeros llevaban ropa y accesorios de grandes marcas, algo que contrastaba con la realidad económica de su familia. Sin embargo, Valverde nunca olvidó sus raíces. Con los años, se convirtió en una pieza fundamental del Real Madrid y en uno de los referentes de Uruguay. El éxito no ha cambiado su forma de recordar a sus padres.

Especialmente a su madre, a quien considera su gran referente. Para Valverde, detrás de cada logro existe también el sacrificio de una mujer que trabajó durante años para que su hijo pudiera cumplir su sueño.