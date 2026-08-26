El Barça sustituye el homenaje a los campeones del mundo por la celebración de un "acto de exaltación de la estelada"

Lo ocurrido el domingo en los aledaños del Martínez Valero ha levantado ampollas en el Fútbol Club Barcelona. En la previa del partido ante el Elche, miembros de la Policía Nacional le arrebataron una estelada a un aficionado azulgrana, que terminó sufriendo una importante agresión.

Mientras se investiga de forma interna la actuación policial y si hubo un uso desmedido de la fuerza, el Barça ha decidido no rendir homenaje a Joan García, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Rodri y Lamine -los campeones del Mundial- y en su lugar se realizará un "acto de exaltación de la estelada".

"No es el contexto ni el momento más apropiado. El fútbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos que no convienen a nadie", ha comentado Laporta. En su lugar, la idea es realizar un "acto de exaltación de la estelada, que representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes".

The president, @JoanLaportaFCB , looks at the latest developments at Barça 🗣️ pic.twitter.com/MTLZIhAzep — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2026

"Es una manera de expresarnos de forma pacífica que no genera violencia ni odio. Se debe respetar la estelada porque representa nuestros anhelos de libertad", añadió el presidente del Barça.

"Las imágenes son espeluznantes y muy claras. Una vez reconfirmados los hechos, pedimos que se apliquen las sanciones y los castigos pertinentes", ha señalado el máximo mandatario del club azulgrana.

"Que el acto sirva para que los culés y los catalanes podamos ir con la estelada sin que corra peligro nuestra integridad física y que este elemento deje de estar estigmatizado por las fuerzas de seguridad y orden público del Estado", ha manifestado Laporta.

Además, el presidente del Barça anunció que el club repartirá 10.000 esteladas en el exterior del estadio como forma de que los aficionado muestren su opinión sin ver peligrar su identidad.

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