Xavi Hernández, presentando como seleccionador de Países Bajos: "Mi sentimiento es que voy a la universidad del fútbol"

Xavi Hernández afronta una nueva etapa en su carrera con la ilusión de quien vuelve a sentirse como en casa. El técnico español ha sido presentado como nuevo responsable de Países Bajos a la que llega con un objetivo claro, competir al máximo nivel.

En su primera rueda de prensa, Xavi ha hablado de sus vínculos con el país, de la importancia de formar un grupo unido y de una filosofía basada en la posesión, la iniciativa y el fútbol ofensivo.

También ha reconocido la presión que supone asumir el cargo, aunque asegura estar preparado para el desafío y con muchas ganas de comenzar un proyecto que pretende construir desde la confianza.

“Gracias a todos por estar aquí. Como sabéis, tengo muchas conexiones con este país. Mi sentimiento hoy es que voy a la universidad del fútbol”, ha explicado el técnico.

Xavi también ha recordado todo lo que ha aprendido durante sus años vinculados al país: “He aprendido mucho de este país, como jugador y como entrenador”.

Los objetivos en su nueva etapa

La prioridad de Xavi pasa por construir un vestuario unido a partir del talento de sus jugadores: "Creo mucho en esta generación, tenemos mucho talento, pero lo más importante para mí es crear un buen grupo, una familia para poder competir y ganar. Estamos aquí para ganar".

El entrenador español tampoco ha escondido sus estilo de juego. Quiere que su equipo sea protagonista, domine los partidos y tenga el balón como principal herramienta: “Queremos tener la iniciativa con el balón, pero nuestro objetivo es demostrar al mundo nuestra ambición”.

Xavi es consciente de la responsabilidad que supone ocupar el banquillo, aunque no parece dispuesto a dejarse intimidar por ella: “Entiendo dónde estoy, siento la presión, pero me encanta la presión. Estoy listo”.

El técnico también ha querido valorar el trabajo realizado por sus predecesores: “Respeto mucho lo que ha hecho Koeman para el equipo, al igual que con Van Gaal”.

La relación con los jugadores

Una de sus prioridades será establecer una comunicación directa con los futbolistas, empezando por los capitanes: “Vamos a estar en contacto con los jugadores, empezando con los capitanes que son muy importantes para nuestro equipo. Tenemos que seguir a muchos jugadores".

La lista, eso sí, todavía tendrá que esperar: “No hemos decidido la lista, la veréis en tres semanas”. Y es que el primer reto de Xavi es mayúsculo, se enfrentará a la Alemania de Klopp en un partido de la Nations League.

Xavi Hernández, en una imagen de archivo. Europa Press

Sin embargo, antes de pensar en ese duelo, Xavi quiere transmitir una mentalidad concreta a sus futbolistas. Para ello, el recuerdo de Johan Cruyff estará muy presente en su manera de entender el fútbol.

“Cruyff era siempre positivo, incluso cuando estaba enfermo. Esto es lo que quiero enseñar a los jugadores”, ha explicado el técnico, que pretende que esa actitud se traslade también a los momentos más complicados de los partidos.

Su filosofía parte de una idea muy clara, dominar desde el balón para tener más opciones de ganar: “Si juego a un buen fútbol, cogiendo la iniciativa, teniendo el balón y con un estilo ofensivo, ganaremos. Esa es mi filosofía”.

Xavi también quiere preparar a sus jugadores para los momentos decisivos. “Vamos a intentar dar confianza a nuestros jugadores. En los penaltis y en los últimos minutos”, ha señalado. Esto se debe a que en los últimos mundiales, los Países Bajos han sido eliminados en la tanda de penaltis.

Xavi Hernández, durante un partido con Barça Legends. FC Barcelona

El objetivo será conseguir que su idea cale rápidamente en el vestuario. El entrenador es consciente de que necesitará tiempo, pero confía en poder implantar su propuesta en un periodo corto: “Con suerte podemos tener nuestra filosofía y nuestro juego en un espacio corto de tiempo”.

Una nueva etapa que Xavi afronta con una enorme ilusión y que, además, tiene un componente personal: “Para mí es un honor muy grande estar aquí. Recuerdo cuando era pequeño ver jugar a este país”.