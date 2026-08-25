Luis de la Fuente responde a los pitos en San Mamés a los campeones del Mundo con España: "Siento pena"

Luis de la Fuente se ha pronunciado sobre la polémica vivida en San Mamés durante el homenaje a los tres jugadores del Athletic Club de Bilbao que se proclamaron campeones del mundo con España. El seleccionador reconoció que sintió “pena” al presenciar los pitos.

Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte recibieron los abucheos de una parte de la grada cuando mostraron el trofeo conquistado con la selección española. El homenaje tuvo lugar antes del partido entre el Athletic y el Sevilla.

De la Fuente, que estuvo muchos años vinculado al Athletic, vivió la situación con especial tristeza por su relación con el club. El técnico fue jugador rojiblanco y también pasó por las categorías inferiores de la entidad.

“Siento pena, así de claro. Yo he sido jugador del Athletic, he estado 18 años en esa casa, he sido desde crío del Athletic y es un patrimonio importantísimo”, explicó durante una entrevista en Radio Nacional de España.

El seleccionador defendió que el hecho de que tres futbolistas formados en Lezama hayan conseguido convertirse en campeones del mundo debería ser motivo de orgullo para el Athletic y para todo el fútbol vizcaíno.

Luis de la Fuente Reuters

“Que consigan un hito de la dimensión de ser campeones del mundo en su club, unos futbolistas que están formados en Lezama y en Vizcaya, demuestra que el fútbol es espectáculo, es unión”, señaló.

De la Fuente también quiso reivindicar el respeto como uno de los valores fundamentales del deporte. Considera que las diferencias pueden existir, pero no deberían impedir reconocer un logro histórico conseguido por los jugadores: “Hay otra cosa que también me enseñaron en otro momento de mi vida y es el respeto. Eso no se puede perder nunca”.

El seleccionador insistió en que el fútbol debe servir como elemento de unión y defendió que el respeto es imprescindible para facilitar la convivencia: “Si todos partimos de la base del respeto, seguro que la convivencia va a ser absolutamente factible y fácil”.

Sin embargo, lo vivido en San Mamés volvió a evidenciar las diferencias que todavía existen alrededor de la selección española. Los pitos a los tres campeones del mundo fueron uno de los momentos más comentados del homenaje.

Luis de la Fuente AFP7 Europa Press

Y es que, además de los abucheos, desde la grada se pudo escuchar el cántico “español el que no bote”. Una escena que contrastó con los aplausos de los aficionados del Sevilla presentes en el estadio.

Han pasado solo unas semanas desde que España levantó la Copa del Mundo en Estados Unidos, pero las imágenes de San Mamés han vuelto a demostrar que el éxito deportivo de la Selección no siempre genera unanimidad.