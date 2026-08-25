José Mourinho sale en defensa de Vinicius: "Es obvio el trato desigual que recibe con respecto a otros jugadores"

Sin tiempo apenas para digerir la victoria tan ajustada del debut en La Liga ante el RCD Espanyol, el Real Madrid afronta este miércoles el encuentro de la primera jornada contra la Real Sociedad. Tiene que recuperar el equipo blanco la fecha perdida, y José Mourinho regresó a la sala de prensa para analizar el partido.

Más allá de conceptos tácticos, gran parte de su comparecencia fue para defender abiertamente a Vinicius, del que dice que recibe un claro trato desigual con respecto a otros jugadores por la permisividad de los árbitros.

Precisamente el portugués ya cargó contra algunas actuaciones de los colegiados, aunque aseguró que confía en la "honestidad" del colectivo arbitral y no sale al campo pensando en si algún trencilla es amigo de Negreira o le debe algún favor.

Su vuelta al Bernabéu

El primer partido en casa pero es uno de 19 que vamos a jugar en casa y de 28 que vamos a jugar durante el año. Cada punto es importante, cada punto que se pierde también. El objetivo es ganar respetando a un equipo que merece ser respetado, un equipo con identidad, jugadores de calidad, y que seguramente nos hará un partido difícil. En el campo del Espanyol hemos sentido mucho el apoyo de su gente a su equipo y en el Bernabéu esperamos el apoyo de nuestra gente.

Espero que el equipo tenga el mismo hambre de ganar el partido, la misma actitud, fuerza y tranquilidad de afrontar un partido difícil.

Diferente preparación física

Pienso que, sin retirar el mérito que tuvo el Espanyol, fue un equipo que hizo muchos amistosos y se presentó con un nivel de intensidad que nosotros no tenemos. El caso más importante es el de Jude, que en un momento en el que necesitábamos empatar, no le pude tener más en el campo de lo que estuvo.

Tenemos una estructura de base con gente que está en un nivel de forma más importante y que ha trabajado más tiempo. Se tiene que hacer bien la gestión entre no jugar mucho y no jugar nada. Los jugadores tienen que jugar. A Cucurella lo metí en el campo porque nos podía dar algo, pero también para darle 30 o 35 minutos. Lo hacemos con datos objetivos y científicos.

Mourinho y Vinicius celebran la victoria ante el Espanyol. Reuters

Recibimiento del Bernabéu

No quiero que me reciba de un modo particular, sino que reciba al equipo como su equipo, como su pasión. Sé que la temporada pasada no ha terminado bien y en algún momento podría parecer que ese amor vivía una fase complicada, pero quiero que partamos de cero, aunque en este caso no es de cero.

Espero que la gente apoye al equipo y esto para mí es lo más importante, yo no soy importante. Mi feeling es que soy perfectamente capaz de controlar mis emociones y de jugar con normalidad un partido que no es normal, porque es un partido de tres puntos y hay que ganarlos. Me gustaría mucho que el equipo sintiera algo diferente de lo que ha sentido la temporada pasada.

Vinicius y los arbitrajes

El año pasado no vi cada partido del Madrid y del Barça, no puedo decir mucho del año pasado. Lo que puedo decir porque lo siento, tanto en partidos amistosos como fuera de España, es obvia la diferencia general de Vini con otros jugadores. Se ha entrado en una dinámica, en una espiral que los adversarios sienten. Y si un adversario siente que puede, lo va a hacer. Es como los niños pequeños, que van a estar donde les permites que vayan.

Los jugadores en el campo son lo mismo, si puedo machacar a Vini, presionarlo con palabras, si la amarilla me llega después de hacer 10 faltas, si puedo casi llegar a la agresión... Es un trato que no me gusta y la gente que quiera interpretar mis palabras como oportunistas es fácil, yo cuando era entrenador del Benfica solo me interesaba el Benfica, no el Real Madrid.

Intentar que Vini tenga más control emocional, pero si inicia el partido y tres minutos después le dan una patada que es una agresión, eso es expulsión. Después de ver el partido varias veces Vini ha estado muy bien, hubo una pequeña situación que dudé, entiendo que no hubo segunda amarilla por la entrada a Carreras, pero me gustó el arbitraje.

La roja por la agresión a Vinicius entiendo que el árbitro no la ha visto, entiendo que el cuarto árbitro no ha querido con una decisión suya, el VAR creo que no ha hecho su trabajo muy bien, pero el árbitro me ha gustado mucho. Confío en el arbitraje español, antes del partido siempre confío en el árbitro, sea en La Liga, en Champions...

Después del partido a veces hay cosas que no me gustan. No pienso que haya un árbitro en España hoy que salga al campo pensando que es amigo de Negreira, que le ha pedido un favor años atrás... Estoy en el lado de la honestidad de los árbitros españoles. Algún partido ha tenido ya decisiones que han influido en los resultados, pero puede pasar.

Cambiar a Vinicius

Existe un campo y un fuera del campo. La reacción al insulto, aunque no sea racista ni homófobo, pienso que puede controlar su relación con la grada, y que puede mejorar. Pero en el juego, patadas, faltas, penaltis... Creo que es responsabilidad del juez.

Si empiezo el partido y me dan una patada, con la personalidad que tengo yo... A lo mejor es roja para mí un minuto después. El juez es quien tiene que proteger a los jugadores. Creo que es muy difícil ayudar a Vinicius. Su relación con los estadios adversarios sí que es algo que podemos mejorar.

La personalidad de Mourinho

Creo que me siento más tranquilo, con más control de mis emociones. Sé afrontar situaciones de dificultad o de frustración que van a llegar. Hasta ahora no he visto pereza, he visto a todos los jugadores que quieran dar lo mejor de sí mismos. A lo mejor son los jugadores los que me están protegiendo de mi lado oscuro.

Plantilla cerrada

Para mí está cerrada, pero el mercado está abierto y no sabes lo que te puede pasar. No sabes si puede venir un jugador a decirte que se quiere ir. Veo a la gente involucrada, pero es algo que siempre puede pasar. No tengo ninguna petición, estoy contento con los jugadores que tengo, y si alguno se va yo no me quedaría contento.

La posición de Valverde

En el pasado otros entrenadores por necesidad le han hecho jugar de lateral derecho, banda derecha o número 10. Son posiciones que puede, pero para mí es un jugador del centro del campo. Luego dependiendo del adversario será un jugador más posicional o más móvil.

Espí y Mbappé juntos

Podemos ver a Espí de titular, pero nuestra evolución en pretemporada la hemos hecho sin Kylian. Espí es otro perfil, tal y como estaba el partido, con el Espanyol metido atrás. Kylian como super jugador intenta el gol a la desesperada, pensé que Carlos podía ser importante para asfixiar al adversario. Con Trent la calidad de los centros aumenta, y tener ahí al gigante podría ser una solución.

Mbappé y Mourinho, la temporada pasada en el Benfica - Madrid. EFE

Tchouaméni, sin entrenar

Puedes terminar una temporada sufriendo, pero no empezarla sufriendo. Hemos decidido volver al 100%. Vamos a esperar una semana más o dos semanas más.

El arranque cargado de partidos

Tengo que agradecer a La Liga que han tenido el sentido común de que los equipos que teníamos mucha gente en el Mundial, retrasar una semana más el debut. Sería un problema haber jugado el primer partido contra la Real dos semanas atrás, no hubiera jugado ningún mundialista.

Endrick y sus problemas

Hay una tendinitis pequeña en el músculo. Es una cuestión de prevención. Es un jugador que me gusta mucho, que ha tenido tantos contactos de clubes que lo querían para cederlo o para venderlo. No lo he querido ni ceder ni vender, porque me gustaría trabajar con este joven jugador que tiene talento. No es seguro que vaya a llevar a la convocatoria de Carlo para la selección, pero tener uno de mis grandes amigos como entrenador de jugadores míos es una gran ventaja y Carlo me llamará directamente.