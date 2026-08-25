Dugarry, el ex del Barça que estalla contra Julián Álvarez: "No puedes escupir a tu afición y a tu club, ¿eres estúpido o qué?"

El 'caso Julián Álvarez' traspasa fronteras y sigue generando reacciones de todo tipo. Algunas incluso muy vehementes, como es el caso del exjugador Christophe Dugarry, que jugó en el Barça durante unos meses en 1997, y que ha sido increíblemente tajante.

En una aparición en RMC, el exdelantero cargó duramente tanto contra Julián Álvarez como contra el entorno que le asesora por la manera de proceder para intentar salir en dirección al FC Barcelona.

"Yo creo que... Lo siento, el jugador y su entorno son unos imbéciles. ¿Cómo haces para decir 'me quiero ir del club' así? ¿Pero es estúpido o qué? La mejor manera de irse no es haciendo eso", aseguró Dugarry en unas declaraciones que ya están trayendo cola por el insulto directo al argentino.

🗣️"Le joueur et son entourage, ce sont des imbéciles ! Il s'est mis un boulet au bout de la cheville ! Quelle énorme bêtise !"



Christophe Dugarry catégorique au sujet de la situation de Julian Alavarez à l'Atletico Madrid. pic.twitter.com/q55NngN8pP — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 24, 2026

No se quedó ahí ni mucho menos el exinternacional francés: "¡Pero cállate! Hazte el modesto, sé inteligente en tu comunicación. Tu entorno, tus comunicadores, tu agente... En fin, toda la gente que te rodea".

Además, Dugarry comparó la situación de la posible marcha de Julián Álvarez al Barcelona con la situación similar que se vivió con Antoine Griezmann hace unas cuantas temporadas: "¿Para qué sirves? ¿No viste lo que pasó con Griezmann? ¿No conoces a tus directivos, a tus aficionados? ¿Qué significa esta manera de actuar y de hablar?".

En su comparecencia en RMC, Dugarry aseguró que si un jugador que quiere ir "hay que dejarlo ir", pero dada la manera de actuar de Julián Álvarez sería mucho más estricto en este caso en particular.

"También soy de la idea de que debe haber respeto, de un lado y del otro. Y desde el momento en el que tienes a un jugador que se explaya así públicamente diciendo: 'mira, me quiero ir al Barça y básicamente ustedes me importan una mierda', lo siento, pero el contrato ya no se respeta", prosiguió Dugarry, notablemente indignado.

El discurso del exjugador francés fue inapelable, duro en cada frase con Julián: "Lo primero que debes hacer cuando quieres intentar llegar a un acuerdo no es escupir sobre tus aficionados y sobre tu club. Y la manera en la que lo haces... Lo siento por explayarte públicamente, estás equivocado y el boomerang te vuelve a la cara".

Por otra parte, Dugarry mostró sus serias dudas de que la situación tan complicada que vive actualmente Julián Álvarez en el Atlético pueda ser revertida: "Va a ser muy complicado darle la vuelta. Creo que tiene el potencial, el talento y todo lo necesario, ¡pero qué enorme estupidez!".

Pitada a Julián Álvarez en el Metropolitano Fernando González López

Y finalizó su actuación: "En fin, eso es lo que tengo que decir sobre la estupidez del clan de este jugador".

Mientras tanto, otros han salido públicamente en defensa de Julián Álvarez, como en el caso de Jorge Brito, quien fuera presidente de River Plate y que conoció al argentino muy de cerca.

"Los que te conocemos de toda la vida sabemos perfectamente la clase de persona que sos vos. A seguir para adelante", escribió en sus redes sociales el exmandatario.