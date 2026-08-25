Diomande, en su presentación con el Real Madrid: "Compartir vestuario con el mejor técnico del mundo es algo increíble"

Yan Diomande fue presentado este martes como nuevo jugador del Real Madrid. El extremo costamarfileño de 19 años ha vivido su puesta de largo en un acto privado celebrado en la Ciudad Real Madrid y posó junto a Florentino Pérez con su nuevo dorsal, el 25.

19 días después de que se hiciera oficial el que ya es el traspaso más caro en la historia de la entidad madridista, Diomande disfrutó de un emotivo vídeo con las jugadas que le han llevado a cumplir el sueño de vestir la camiseta blanca.

"Antes de nada, diría que estoy muy orgulloso porque es el club más grande del mundo. Hoy en día, todo el mundo sueña con jugar en el Real Madrid. Por eso, para mí es un orgullo y un honor estar aquí, y estoy feliz de representar a este club. Voy a darlo todo", aseguró Diomande a los medios del club.

"Estar aquí y ver todos esos trofeos... da muchas ganas de ganar uno y de participar. Es muy emocionante poder luchar por ganar la Champions para este club, ¿y por qué no empezar este año?", añadió.

"¿Qué es lo que más me ha marcado? El hecho de estar en el mismo vestuario que los mejores jugadores del mundo, a los que vemos todos los días por la tele. Compartir el vestuario con ellos y que te entrene el mejor entrenador del mundo... es increíble", cerró.

Con este acto, el Madrid pone el broche a un verano de grandes movimientos, cerrando el círculo de presentaciones tras las llegadas de Mourinho, Bernardo Silva, Dumfries, Konaté, Carlos Espí y Cucurella.

Máxima expectación

El jugador llega avalado por un crecimiento meteórico que ha transformado su vida en apenas un año y medio. Tras despuntar en el Leganés, explotó definitivamente en su único año en el Leipzig (12 goles y 9 asistencias en 33 partidos) y logró hacer historia llevando a su selección al Mundial.

Aunque el acto ha supuesto su bienvenida formal e institucional, Diomande ya sabe lo que es defender el escudo en el terreno de juego. Tras estrenarse en pretemporada ante el Schalke 04, el costamarfileño debutó de manera oficial jugando 30 minutos el pasado fin de semana contra el Espanyol.

Ahora, la nueva estrella africana afina su puesta a punto en los entrenamientos para el que será su verdadero bautismo de fuego: su estreno ante la afición en el Santiago Bernabéu este mismo miércoles frente a la Real Sociedad. La nueva era de Diomande acaba de comenzar.