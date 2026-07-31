Tchouaméni, 26 años: "Mi primer sueldo fue de 5.000 €, pero mi padre llamó al banco y puso de límite sacar 100 al mes"

La trayectoria de Aurélien Tchouaméni hacia la élite del fútbol no se explica sin la constante guía de su entorno familiar. En una entrevista en el pódcast The Pivot, el internacional francés rememoró hace unos meses sus inicios.

Aunque empezó a jugar a los 5 años, sus padres rechazaron la propuesta del club más importante de su región cuando tenía 6 para que disfrutase con sus amigos. Por ello, no se incorporó a una estructura formal hasta los 13 años.

Fue en la preacademia, a los 13 años, cuando recibió sus primeros ingresos. "Tenía tal vez 13 años y solían darnos un pequeño algo que probablemente eran como 5.000 euros; para mí era como ser multimillonario", relató.

Sin embargo, su padre intervino de inmediato: "Llamó a mi banco y puso un límite. Tal vez podía sacar unos 100 al mes porque no quería que me volviera loco".

Esa cautela en el hogar convivió con una convicción precoz. Con once años, presenciando la Champions League en el coche junto a su progenitor, le confesó: "Cuando veo jugar a estos chicos siento que pertenezco allí, que voy a llegar a ese nivel; apuesto a que lo verás".

Su padre, a quien consideraba su gran modelo a seguir a pesar de bromear sobre sus virtudes futbolísticas, jamás le permitió acomodarse. "Podía jugar un partido increíble y él me decía: 'Está bien, eso es genial, ¿qué sigue?'", recordó.

Ese nivel de exigencia desencadenó el momento clave de su carrera en diciembre de 2020, tras sus primeros meses en el Mónaco.

Aurélien Tchouaméni, en rueda de prensa. Reuters

Su padre lo confrontó directamente: "Se me acercó el día después de Navidad y me dijo: 'Ahora mismo eres mediocre, así que dime qué quieres hacer: o bien quieres ser mediocre y ser un jugador normal, ganar tu dinero y ya está, o quieres ser la mejor versión de ti mismo'".

Aquella conversación cambió su mentalidad y, en los seis meses siguientes, fue galardonado como el mejor jugador joven de la liga francesa.

Por otro lado, la figura materna representa el eje emocional y filosófico en la vida del futbolista. "Mi madre significa el mundo para mí", afirmó.

Desde pequeño le inculcó la búsqueda constante de la excelencia: "Me decía: 'No me importa realmente lo que vayas a hacer en la vida, solo quiero que intentes ser el mejor en lo que hagas; puedes ser chef o médico, pero intenta ser el mejor'".

Ella continúa siendo su refugio, visitándolo y cocinando para él en momentos complicados.

Curiosamente, su recuerdo más singular sobre ella surgió antes de lanzar su penalti en la final del Mundial de Catar 2022: "Cuando era pequeño, mi madre solía decirme: 'Tranquilo, esto no es la final del Mundial'. ¡Y yo estaba literalmente jugando la final del Mundial en ese momento!".