Real Madrid y Levante llegan a un acuerdo para el traspaso del delantero Carlos Espí

Carlos Espí se lamenta en un partido con el Levante. EUROPA PRESS EUROPA PRESS

El Real Madrid y el Levante UD alcanzaron un acuerdo para el traspaso del delantero Carlos Espí rumbo al Santiago Bernabéu. Así lo comunicaron ambos clubes durante la noche de este jueves, por lo que el ariete llegará a la capital para reforzar la plantilla de José Mourinho.

Se trata de un fichaje de presente y de futuro por parte del conjunto blanco. Espí cuenta apenas con 21 años y firma para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

Espí, formado en la cantera granota, ha jugado las tres últimas temporadas en el primer equipo del Levante UD. No en vano, fue designado el mejor jugador sub23 de La Liga el pasado curso, por lo que su proyección no ha pasado desapercibida para el Real Madrid.

Comunicado Oficial: Carlos Espí. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 30, 2026

Internacional sub19 y sub20 con la selección española, Carlos Espí se convirtió en una pieza fundamental para la milagrosa salvación del Levante el pasado curso. El joven futbolista disputó 25 encuentros y anotó 11 goles, a los que hay que sumar otras dos dianas más en la Copa del Rey.

Ahora, ante la salida reciente de Gonzalo rumbo al Fulham de la Premier League, la incorporación de Espí sirve para que la delantera no se quede descubierta y añada un jugador de rotación para el ataque.

Iba a jugar en Inglaterra

El Levante UD se despidió de su jugador en un comunicado oficial en el que confirmó el acuerdo con el Real Madrid para la venta del delantero.

El conjunto valenciano aseguró, sin llegar a dar cifras, que se trata de "la mayor venta de un futbolista formado en la cantera granota".

La operación se cerró de manera frenética. El jugador tenía prácticamente las maletas hechas para jugar en Inglaterra esta próxima temporada, pero el gran interés del Real Madrid cambió todo drásticamente.

El Levante frenó la operación que tenía encaminada con el Hull City al ver que el conjunto blanco preguntó por su futbolista. Entonces, los acontecimientos se desataron rápidamente y la negociación entre los clubes culminó muy pronto.

Se trata del quinto fichaje del Real Madrid para el curso 2026/2027. Con Cucurella, Dumfries, Konaté y Bernardo Silva ya en la plantilla, Espí es la quinta incorporación, aunque no será la última.

El conjunto blanco sigue trabajando en cerrar la llegada del joven Diomande mientras que también sigue pendiente de la operación con Rodri tras ganar el Mundial.