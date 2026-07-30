El peor verano de Fermín López: "He necesitado ayuda. No podía ver los primeros partidos de España en el Mundial"

Fermín López ha vivido el verano más duro de su carrera. La lesión que le dejó fuera del Mundial le frenó en el mejor momento de su progresión y le obligó a pedir ayuda para superar un golpe que también fue emocional.

El centrocampista del Barcelona ha explicado en Catalunya Ràdio que todo cambió cuando sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, a mediados de mayo, en un partido contra el Betis. La lesión le llevó al quirófano y le apartó de la convocatoria de España para el Mundial.

"Ha sido el peor verano de mi vida. Estaba en el mejor momento, todo salía bien y llegó la lesión", dijo Fermín. También reconoció que salió adelante gracias a su familia, su pareja, sus amigos y su coach. "He necesitado ayuda", añadió.

La parte más dura llegó con el Mundial ya en marcha. El jugador admitió que no pudo ver los primeros partidos de la selección española. "No podía. Quería estar allí en el Mundial", explicó. Solo en la recta final logró sentirse algo mejor y decidió viajar a Nueva York para presenciar la final en directo.

La lesión llegó cuando el onubense estaba consolidándose en el Barça. Había ganado protagonismo en la plantilla y era uno de los nombres jóvenes con más impacto en el centro del campo. Su ausencia dejó a España sin un perfil de llegada y energía en una cita en la que se esperaba que diera un paso más.

Fermín López, durante la pretemporada del FC Barcelona. FC Barcelona

El impacto fue doble. Por un lado, el daño físico. Por otro, la frustración de ver desde fuera un torneo que había sido uno de sus grandes objetivos. Fermín ya había reconocido en mayo que la operación había sido un momento muy duro, aunque confiaba en volver más fuerte física y mentalmente.

Ahora el futbolista mira hacia adelante. Según las últimas informaciones, ha avanzado en su recuperación y ya trabaja en la pretemporada del Barcelona con mejores sensaciones. Incluso ha dejado caer que podría tener minutos en el Trofeo Joan Gamper si todo sigue según lo previsto.

En el Barça consideran que su evolución es buena. El jugador ha ido aumentando la carga de trabajo y busca dejar atrás una lesión que trastocó por completo sus planes. El reto ahora es volver a competir con normalidad y recuperar el ritmo perdido tras un verano que le obligó a frenar de golpe.

La historia de Fermín añade un matiz humano a una baja que pesó en el Barcelona y en la Selección. Su relato habla de lesión, de presión y de salud mental. Y también de la necesidad de pedir ayuda cuando el fútbol se vuelve más duro de lo previsto.